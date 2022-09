Rockstar deelt statement over lekken GTA 6 materiaal

Gisteravond werden we opgeschud door het lekken van gameplaybeelden van GTA 6. Hoewel het nog van de vroege fase van ontwikkeling is, bevestigde het wel al een aantal leaks. Rockstar geeft in een statement een reactie op het lekken van het materiaal.

De ontwikkelaar meldt dat het slachtoffer is geworden van “een indringer op hun netwerk”, waardoor een derde partij illegaal bij de geheime informatie is terechtgekomen en heeft dit gedownload. Hieronder zat dus ook beeldmateriaal van de volgende Grand Theft Auto. Het bedrijf verwacht echter verder geen problemen bij hun live game services of de ontwikkeling van de game op lange termijn.

Echter is het bedrijf wel teleurgesteld dat de informatie over GTA 6 op deze manier naar buiten is gekomen. Echter zal de ontwikkeling van de game volgens planning verdergaan en werken ze aan een game die de stoutste verwachtingen na moet komen. Er zal binnenkort ook weer een update van de game komen en als de tijd rijp is wil Rockstar de game op de juiste manier introduceren.

A Message from Rockstar Games pic.twitter.com/T4Wztu8RW8 — Rockstar Games (@RockstarGames) September 19, 2022

Het is wel netjes dat Rockstar heel eerlijk is dat het in dit geval gaat om beelden voor de volgende GTA. We zijn benieuwd hoe veel het uiteindelijke product zal verschillen met de gisteren gelekte beelden.