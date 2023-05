Review: Star Wars Jedi: Survivor

Vier jaar na de avonturen van Cal Kestis en zijn crew mogen we eindelijk het verhaal vervolgen in Star Wars Jedi: Survivor. Waar laatstgenoemde de lat al aardig hoog legde, waren wij benieuwd hoe Respawn hier nog een schepje bovenop kon doen. Of dat gelukt is, lees je in deze review!

Het sprankeltje hoop

Aan het einde van Fallen Order zien we hoe Cal Kestis voor een bijna onmogelijke situatie staat. De Empire wordt met de dag sterker en er lijkt nog weinig teken van weerstand. In Survivor wordt die hoop alleen maar kleiner doordat het team van Cal uit elkaar is gegaan.

Ondanks alle tegenslagen blijft Cal hoop vinden in het Jedi geheim dat wellicht een kleine ommekeer kan betekenen. Echter krijgt hij daar weinig positieve feedback over van lotgenoten, zelfs als van zijn ouwe crew. Is het niet beter om gewoon de lightsaber aan de wilgen te hangen en een rustig leventje ergens op te bouwen?!

Zonder iets te spoilen, kunnen we wel stellen dat het verhaal eigenlijk wel erg bekend aanvoelt als je Star Wars kent, maar gelukkig weet de cast het script echt goed tot leven te brengen.

Daarnaast pakt Respawn materiaal uit drie verschillende tijdperken.

Zo zien we niet alleen het tijdperk van de Empire, maar ook zien we de Battle Droids en schepen uit de tijden van de Republic, maar is er ook lore dat zelfs stamt uit de tijden van de High Republic. Dit is erg interessant om meer te weten te komen over tijdperken die niet zo uitgebreid zijn belicht als de tijdperk van de Skywalker familie.

De Force is zeker meteen aanwezig

In Jedi Survivor begin je overigens niet weer helemaal onderaan met alle power-ups, maar heb je al heel wat krachten onder de knoppen. Eigenlijk ben je al binnen vijf minuten al weer volop met deze krachten aan het spelen en force pull je de ene na de andere Stormtrooper weer op je lightsaber of van douw je ze van een berg af.

Alles voelt weer meteen vertrouwd aan, zoals het pareren, ontwijken en counteren van aanvallen en toch heeft Respawn ervoor gezorgd dat je nog meer controle hebt. Echter is het helaas nog steeds niet mogelijk om aanvallen die je hebt ingezet te annuleren, waardoor je soms die onvermijdelijke pak rammel niet kunt voorkomen.

Om het geheel toch even te verfrissen leert Cal diverse verschillende trucjes met zijn lightsaber. Zo kan ie hem weer als Darth Maul gebruiken of de traditionele enkele blade, maar ook als twee losse zwaarden om razendsnel lasers af te slaan. In totaal zijn er zes verschillende manieren om je lightsaber te houden, waaronder zelfs een wordt gecombineerd met een wapen (zo onbeschaafd!).

Het gekke van dit systeem is wel dat het de bedoeling is om de combat flexibel te maken, maar je kunt echter maar steeds twee verschillende stands gebruiken. Het lijkt wel of Respawn er qua besturing niet meer uitkwam en daardoor deze keuze heeft gemaakt, want erg logisch voelt het niet aan.

Je zult dus steeds naar een meditatiepunt moeten gaan om deze houdingen te kiezen en uiteindelijk merkte ik op dat ik voor twee favorieten had uitgekozen en de ander in de vergetelheid gingen. Al is het misschien ook wel leuk om een tweede of derde run te doen met andere houdingen.

Retesnel van A naar B

Waar heel veel dingen verbeterd of vernieuwd zijn, behoudt Respawn de Metroidvania-achtige setting qua reizen wel aan. Je zult soms moeten upgraden of een moeten leren hoe je bepaalde beesten moet temmen voor je een bepaald gebied kunt betreden.

Gelukkig hoef je echter niet meer steeds dezelfde paden opnieuw te bewandelen, aangezien er nu fast travel is. Hierdoor kun je razendsnel van de ene naar de andere meditatiepunt binnen dezelfde planeet reizen.

Je zult uiteindelijk ook een thuisbasis hebben in de vorm van de kroeg van Greez en daar zul je vele personages terug zien komen die je tijdens je avontuur hebt ontmoet. Het is toch leuk dat je naast je avonturen een plek hebt waar je jezelf even terug kunt trekken en een gesprekje kunt voeren. Of je laten strikken om toch even een van de vele zijmissies te spelen.

Release geforceerd?

Ondanks dat de game over het algemeen een grote glimlach op ons gezicht toverde, was deze niet zo groot toen we de game voor het eerst speelde. De game leek gewoon op technische vlak te vroeg uit te zijn gekomen. De framerate zakte vaak onder de 30fps en ook kende de game erg veel pop-in. In eerste instantie hoopte ik zelfs dat het aan mijn laptop lag, maar helaas werkte een lagere setting niet veel beter.

Inmiddels is er al wel flink wat verbetering gekomen naar een viertal updates, maar het neemt niet weg dat dit de zoveelste game is die te vroeg uit lijkt te komen. Het is zo jammer, want het had immers een kandidaat kunnen wezen voor Game of the Year!

Want immers is de game fantastisch en zeker een game die in mijn top 5 Star Wars-games ooit zou komen te staan. De game biedt een heerlijk combat systeem aan, waarbij ik mezelf toch vaak betrap iets te vaak een glimlach op mijn gezicht te hebben wanneer ik de zoveelste Stormtrooper op mijn lightsaber laat landen. Daarnaast biedt elke planeet wel weer interessante informatie en de cast zal je nog heel lang bij blijven.

Ontwikkelaar: Respawn Entertainment

Uitgever: EA

Platforms: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

Releasedatum: 28 april 2023

Gespeeld op: Lenovo Legion 5