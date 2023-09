Review: NBA 2K24

De zomer is bijna voorbij, de bal begint weer te stuiteren en dus kan de sportliefhebber zich alvast verheugen op het aankomende sportseizoen met de nieuwste editie van 2K’s basketbalgame. Gaat de franchise net zo hard vlammen als de Heat, of geeft de game je een seizoensdepressie a la de Detroit Pistons het afgelopen seizoen? Je leest het in onze review!

Daar zijn we weer! Je kunt de shot clock er op gelijk zetten dat de maand september nieuwe vingerkrampen met zich meebrengt, zodra het nieuwste deel van de NBA2K franchise in de schappen ligt. En eerlijk is eerlijk, inmiddels wordt er ook niets minder verwacht gezien de eenzame hoogte waarop deze sportgame zich al jaren lijkt te bevinden, als het gaat om diepgang en gameplay. De grote vraag is daarom dan ook vooral: Welke innovaties kent 2K24 ten opzichte van zijn voorganger? En hoe zit het eigenlijk met de implementatie van microtransacties die vorige jaren steeds inbreuk deden op sommige onderdelen?

Vloeiende transities

Allereerst zijn op het gebied van gameplay dit jaar een aantal vernieuwingen doorgevoerd die op de nieuwe generatie consoles goed tot uiting zouden moeten komen. Zo claimt ontwikkelaar Visual Concepts een nieuwe technologie te gebruiken genaamd ProPlay. Deze techniek zou beelden van echte NBA wedstrijden direct vertalen naar animaties in de game, wat vervolgens zou moeten resulteren in meer gedetailleerdere en vloeiende bewegingen.

En eerlijk is eerlijk, daar is geen woord aan gelogen. Vooral de sterspelers met hun authentieke layups, jumpshots en dribble moves komen erg goed uit de verf en verschillen daadwerkelijk van de meer generieke teamleden. Het is opvallend dat de game grafisch gezien geen hele grote oppoetsbeurt heeft gehad, maar toch een stuk mooier oogt door deze welkome toevoeging.

Maar wat heeft dit nu met gameplay te maken vraag je je misschien af? Ogenschijnlijk niets. Maar zodra je de controller in handen krijgt merk je een verschil. De vloeiende transities zorgen er namelijk voor dat je de input van knoppencombinaties minder direct terugziet in de bewegingen van je spelers. Het gevolg is dat sommige moves nauwelijks uit te voeren zijn of pas laat door je speler in worden gezet.

Vooral de spinmoves zijn wat dat betreft bijna onmogelijk uit te voeren. Dit kan af en toe voor rare momenten zorgen in wedstrijden en zal ongetwijfeld later in het jaar met een patch verholpen gaan worden, maar breekt nu een deel van de immersie en dat is jammer. Gelukkig leer je vrij snel welke moves minder effectief zijn en valt er goed om heen te werken, al voelt het daarmee wel alsof je nog niet alles uit de game kunt halen.

Mokerharde Mamba momenten

Zoals elk jaar zit ook NBA2K24 weer tjokvol met verschillende modi en ook dit jaar zijn de populaire MyTeam, MyNBA en MyCareer weer aanwezig. Dit jaar is hier Mamba Moments aan toegevoegd waarin je de highlights van Kobe Bryant’s imposante carrière naspeelt, vergelijkbaar met de hoogtepunten van Michael Jordan in de vorige renditie van het spel.

Als groot Mamba fan voelt het heerlijk om alle iconische momenten te herbeleven en in die zin is de modus een meer dan terecht eerbetoon aan Bryant’s nalatenschap. Enige puntje van kritiek is dat de befaamde 81-pointer uit 2006 zonder uitleg ontbreekt in deze gamemode. Dat is toch gek aangezien deze wedstrijd door velen wordt beschouwd als het absolute hoogtepunt in Kobe’s loopbaan.

Naast de Mamba Moments zijn ook aan de MyCareer modus weer een aantal vernieuwingen toegevoegd. Zo heeft de hub een make-over gekregen, zijn er weer een nieuw aantal uitdagingen toegevoegd om extra credits te vergaren en is ook het badgesysteem op de schop gegaan. Bovendien ontbreekt dit jaar het introductieverhaal en krijg je minder cutscenes voor de kiezen. Het voordeel hiervan is dat je als ervaren speler wat sneller aan de slag kunt. Het nadeel is dat je wat meer moet zoeken naar hoe alles werkt. De onoverzichtelijkheid van de centrale wereld helpt daarin niet mee. Ook het feit dat je je nog altijd omslachtig en houterig heen en weer moet bewegen om van trainingen naar wedstrijden en andere sidequests te komen, voelt inmiddels achterhaald.

Ervaren gamers zullen hier allemaal niet zoveel problemen mee hebben, maar mocht je nieuw zijn, dan is het aan te raden om je in het begin vooral te focussen op trainingen en wedstrijden. Dat levert je minder mogelijkheden op om je spelers’ statistieken te upgraden, maar houdt de gamemodus wel begrijpelijk.

Kiezen tussen je zuurverdiende geld of spaarzame tijd

En over statistieken gesproken, wil je een modus als MyCareer of MyTeam leuk houden, wees dan bereid flink wat extra geld te lappen. Waar eerdere jaren in de community al aardig wat gemor was over microtransacties, is er dit jaar nog een extra schepje bovenop gedaan. Het badgesysteem zorgt er nu bijvoorbeeld voor dat je je progressie kunt verliezen wanneer je niet dagelijks aandacht blijft besteden aan bepaalde verdiende badges. Dit maakt dat je de vooruitgang bij je speler weer kunt zien verdwijnen, zelfs als je er geld in stopt.

Tel daarbij op dat je de eerste weken tot maanden totaal niet meekomt in online potjes wanneer je geen geld stuk wil slaan om je speler tot een beetje noemenswaardig niveau op te krikken. Dat heeft niets te maken met kunde, maar wel met het feit dat jij als beginnende level 60 speler geen schijn van kans maakt tegen iemand die op dag 1 al een Hulk van level 99 bij elkaar heeft gekocht.

Bij de 100 euro kostende Black Mamba editie van de game krijg je 100.000 VC en dat is eigenlijk wel een minimale investering die je zult moeten doen, wil je niet in een eindeloze grind vervallen. Misschien voelt het allemaal wat vervelender en langdradig omdat deze grind vorige jaren ook al zo sterk aanwezig was, maar dit jaar voelt meer dan anders als de druppel die een spreekwoordelijke emmer ijswater in je nek laat lopen. Dat klinkt misschien lekker als je Wim Hof heet, maar de gemiddelde gamer heeft toch liever een warm bad.

Redder in nood

Gelukkig is daar dan nog altijd de MyGM modus waarbij je uitgebreid en zonder microtransacties aan de slag kunt om als coach een club uit te bouwen tot absoluut kampioensteam. Hoewel deze modus samen met MyLeague nog altijd een van de meest uitgebreide en diepgaande modi zijn, wordt wel steeds duidelijker dat hier nauwelijks nog aandacht aan wordt besteed door de ontwikkelaar.

Vernieuwingen zijn bij deze modi al een aantal jaar nauwelijks te bekennen en dat doet de purist ergens een beetje pijn. Desalniettemin kun je je nog altijd uitstekend vermaken met de diepgang die te vinden valt in het upgraden van je team en faciliteiten, de spelersonderhandelingen en alle andere financiële beslommeringen die het managen van een topteam met zich meebrengt.

Conclusie

Waar Mamba zijn momentum maar zelden verloor, lijkt 2K dit jaar er niet in te zijn geslaagd met significante verbeteringen te komen. Sterker nog, de invasie van microtransacties lijkt zich steeds verder door te zetten en de vernieuwde animaties ogen misschien wel mooier, maar besturen minder direct. Bovendien lijkt er tegenwoordig meer aandacht te gaan naar het introduceren van beloningen als pogosticks en eenwielers, dan dat er wordt geïnvesteerd in het upgraden van je speler en de subculturen rondom basketbal.

Het pijnlijke aan deze kritiekpunten is dat NBA2K24 ondanks deze minpunten nog altijd van hoog niveau blijft als het om de gameplay zelf gaat. De opsmuk eromheen doet daarentegen steeds meer afbreuk aan het plezier dat met het spel te beleven valt. Als je geen diehard fan bent kun je de game dit jaar daarom beter overslaan, of de editie van vorig jaar aanschaffen. Die doet immers niet onder voor wat er dit jaar door de uitgever op tafel is gelegd.

Uitgever: 2K Games

Ontwikkelaar: Visual Concepts

Releasedatum: 8 september

Platforms: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series Xbox One, PC en Nintendo Switch

Gespeeld op: PlayStation 5