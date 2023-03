Review: Metroid Prime Remastered – zoals een remaster zou moeten!

De remaster van Metroid Prime is Nintendo’s slechts bewaarde geheim. De game zou volgens geruchten een jaar geleden al klaar zijn, maar de vraag blijft of het destijds wel aan de eisen van Nintendo zou voldoen. Inmiddels kunnen we wel stellen dat deze remaster een voorbeeld moge wezen voor andere!

Enorme verbetering

Ik voel me al oud als ik mag zeggen dat ik het origineel destijds nog op de Nintendo Gamecube heb gespeeld, maar daardoor wel kan stellen dat de remaster enorme stappen vooruit heeft gemaakt. De game doet namelijk echt niet onder van de andere games die ervoor de Nintendo Switch verschijnen en dat is alleen maar een groot compliment voor Retro Studios.

Het werd overigens ook wel weer tijd dat de ontwikkelaar met een game op de proppen zou komen, want hun laatste game is namelijk Donkey Kong Country Tropical Freeze uit 2014! Sindsdien lijkt de studio aan diverse projecten te worden gekoppeld, maar is er nooit echt iets van bevestigd. Althans op Metroid Prime 4 na, dat ruim vijf jaar geleden weer helemaal van de grond opnieuw werd gebouwd.

Maar goed we hebben het nu over hun nieuwste game, de remaster van Metroid Prime. In de game beginnen spelers met een Samus met al haar gadgets en wapens, maar na een ongeluk in de ruimte haar gadgets verliest en daarentegen ook op zoek moet naar een mechanische versie van Meta Ridley.

Retro Studios heeft echt heel veel werk gestoken in het verbeteren van de graphics en de game neigt meer richting een remake te gaan dan wat we van remasters gewend zijn. Zo is niet alleen de belichting aangepakt, maar ook alle voorwerpen, vijanden, omgevingen en het pak van Samus hebben een behoorlijke upgrade gekregen!

Backtracking

De game is een first person shooter met wat lichtere puzzelelementen. Veel puzzels zijn op te lossen met de gadgets van Samus, waaronder de mogelijkheid om in een Morph bal te veranderen. Doordat je deze gadgets en vaardigheden niet beschikt, komt het vaak neer op backtracking. Je zult gewoonweg later terug moeten komen tot wanneer je de desbetreffende gadget wel hebt.

Je zult al vrij snel in de game allerlei dingen hebben die je nog kunt doen en daar weer upgrades voor krijgen, al is soms de vraag of deze upgrades daadwerkelijk de moeite zijn.

De meeste komen in de vorm van een verhoging van bijvoorbeeld het aantal rakketten dat Samus kunt dragen, maar deze granaten kun je ook verzamelen door vijanden om te brengen of door kratten open te schieten. Het maakt het wel iets vergevingsgezinder met meer ammunitie, maar het is niet zo dat je al deze upgrades daadwerkelijk nodig hebt om de game uit te spelen.

Soms zorgt dit wel een beetje voor een onoverzichtelijke situatie, maar gelukkig biedt de game je mogelijkheden om kaarten van de omgevingen te vinden en daardoor kun je precies zien in welk gebied je bent geweest en welke delen van de omgeving je nog niet ontdekt hebt. Op die manier moet je alleen nog wel even kunnen uitsluiten waar je nog niet verder kon gaan of waar je mogelijk nog een ingang over het hoofd hebt gezien of inmiddels wel de juiste tools hebt om verder te komen.

Ontzettend veel details

Naast de aanvallende gadgets heeft Samus ook een scanner tot haar beschikking, waarmee ze vijanden kan scannen, maar ook meer informatie over de omgevingen kan krijgen waar ze langskomt. Het geeft in ieder geval erg veel backstory mee. Het is natuurlijk een kwestie van interesse of je vaak met de scanner een omgeving tot je “opneemt”, maar het blijft nog steeds noemenswaardig hoeveel aandacht de ontwikkelaar (die in 2002 ook al het origineel bracht) in de game heeft gestoken en daar ook voor de remaster weer dezelfde aandacht en liefde in heeft gestoken!

Metroid Prime Remaster speelt in vele fronten nog steeds als het origineel uit 2002, maar dan wel met de nodige verbeteringen. Niet alleen grafisch en qua geluid heeft de game een flinke upgrade gehad, maar ook qua controls past de game gewoon tussen de games die anno 2023 verschijnen.

Retro Studios heeft een behoorlijke tijd niks van zich laten zien, maar bewijst met deze game dat alles wat ze uitbrengen gewoonweg ontzettend goede content maken!

Ontwikkelaar: Retro Studios

Uitgever: Nintendo

Platforms: Nintendo Switch

Releasedatum: 9 februari 2023