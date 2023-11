Review: Marvel’s Spider-Man 2 – Amazing Insomniac!

Vijf jaar na het avontuur van Peter Parker en drie jaar na het officiële debuut van Miles Morales moeten de Spider-Mannen hun krachten bundelen. Dit keer niet alleen om de bad guys te verslaan, maar ook om sommige te beschermen?! Hoe dat zit en vooral uitpakt, lees je in deze review van Marvel’s Spider-Man 2!

De jacht wordt geopend

De game begint eigenlijk al meteen zo goed dat je al binnen een paar minuten in de gaten hebt dat de lat erg hoog gelegd wordt. Terwijl Peter Parker en Miles Morales hun normale leven proberen op te pakken, wordt New York geteisterd door niemand minder dan de Sandman.

Nadat Peter en Miles hun ding hebben gedaan, blijkt het event juist ervoor gezorgd dat New York onder de aandacht komt te staan van niemand minder dan Kraven the Hunter. Het is eigenlijk heel jammer dat de film van deze bad guy onlangs uitgesteld is, want dit had een nog betere introductie kunnen zijn van deze allesvernietigende jager.

Desondanks zorgt de naderende dreiging voor nieuwe problemen, want Sergie Kravinoff (Kraven) kijkt niet naar wie er goed is of slecht is, maar kijkt juist naar wie de meeste uitdaging te bieden heeft. Laat het New York van Insoniac’s Marvel’s Spider-Man nou bomvol personages zitten met speciale krachten. Niet alleen de Spider-Mannen zijn er, maar ook een hoop bad guy’s, waaronder Martin Li (Mister Negative), Felicia Hardy (Black Cat), Mac Gargan (Scorpion) en Curt Connors (the Lizard).

Alle hulp is welkom!

Het zorgt er in ieder geval dat er een enorme dreiging in New York ontstaat en het is aan de Spider-Mannen om de bad guy een halt toe te roepen, maar waar de problemen zich steeds meer opstapelen, lijkt er juist hulp uit een onverwachte hoek te komen. Harry Osborn is namelijk weer terug van weggeweest en heeft zelfs superkrachten gekregen.

Hoewel zijn krachten erg goed van pas komen, wordt het op een gegeven moment toch een extra punt voor zorgen. Want heeft Harry het pak wel onder controle of is het juist het pak dat Harry onder controle heeft?

Echter komt ook Peter Parker in aanmerking met het pak en dat zorgt er niet alleen voor dat hij “een betere Spider-Man” wordt, maar ook hij langzaamaan een gevecht met zichzelf lijkt aan te gaan. Oh ja we weten natuurlijk wel allemaal dat het pak van een symbioot is gemaakt, toch? We willen het verhaal niet verder spoilen, maar we kunnen wel stellen dat het spectaculair gaat worden!

Met je hoofd in de wolken zweven

De twee Spider-Mannen zijn dus de twee vaste speelbare personages en hoewel je continu kunt wisselen van Spider-Man (wat overigens razendsnel gebeurd!), heb ik persoonlijk niet heel vaak zelf geswitcht. Sommige (zij)missies zijn eenmaal alleen speelbaar als Peter Parker’s Spider-man of als Miles Morales en je kunt zelfs vlak voor het missiegebied switchen. Iets wat de game eigenlijk zelf al aan zal geven.

Maar goed ik wil het toch even hebben over de upgrades die de game kent en daarvan is de wingsuit degene die het meest uit het oog springt. Immers was de traversal van de vorige Spider-Man al behoorlijk goed, maar door de toevoeging van Brooklyn en Queens is de wingsuit er welkom. Bovendien kun je misschien nog herinneren hoe je in het verleden door Central Park heen slingerde via de bomen, maar dat is nu in principe verleden tijd.

Het enige wat je wel moet hebben, is een goede aanzet om een stuk te kunnen zweven. Echter bieden de diverse windtunnels (gebieden waar de wind veel langs gebouwen of boven het water waait) je een extra boost en is het echt een geweldige aanvulling op het standaard slingeren. Mocht je het echt niks vinden kun je natuurlijk ook gewoon op de ouderwetste manier van a naar b slingeren!

Oh ja, als dit alles nog niet snel genoeg voor je is, zal je door gebieden vrij te spelen (voornamelijk zijmissies voltooien) ook nog kunnen snel reizen. Het werkt echt ontzettend snel, want met luttele seconden ben je vlakbij het punt dat je geselecteerd hebt, maar ik heb het eigenlijk alleen maar een paar keer gebruikt om te kijken of het ook constant zo snel was. Het zelf zweven, slingeren en over muren rennen bleef gewoon de leukste manier om op de plek van bestemming te komen!

De symbioot-krachten

Waar Miles Morales het vooral moet doen op upgrades op de skills en gadgets uit zijn avontuur, krijgt Peter er dus een extra skill-tree bij wanneer hij in aanmerking komt met “het pak van Harry”. Zijn nieuwe krachten geven je, naarmate je deze steeds verder upgradet, het gevoel dat je steeds moeilijker te verslaan bent.

Persoonlijk merkte ik ook dat ik steeds minder de moeite nam om bepaalde levels zorgvuldig en stealthy aan te pakken en vooral gewoon steeds leuker begon te vinden om gewoon zoveel mogelijk vijanden een pak rammel te geven! Het resulteerde wel uiteindelijk in het feit dat ik nu nog een trofee moet voltooien door een x aantal vijanden stealthy te verslaan op een Spider web, maar daar wacht ik met alle liefde op tot New Game Plus is vrijgegeven!

Ik wil eigenlijk niet ingaan op welke krachten Peter krijgt, want ik vind dat je het gewoon zelf moet ervaren! Wat wel gezegd kan worden, is dat het soms te leuk is om te blijven gebruiken en als er dan de zoveelste misdaad om de hoek gepleegd wordt het toch steeds aanlokkelijk blijft om even van het verhaal af te stappen en die paar bad guys even flink te grazen te nemen!

Opwerken naar een chaotisch einde!

Echter wordt dit laatstgenoemde je wel steeds lastiger gemaakt (op een goede manier) door het verhaal. Waar Kraven the Hunter de grootste vijand in de game lijkt, zorgt de situatie van Harry voor ook een nog groter probleem. We hebben hem natuurlijk al voorbij zien komen in alle promotiemateriaal en zelfs de collector’s edition van de game: Venom!

Zonder verder te spoilen, wil ik alleen maar melden dat het verhaal echt goed in elkaar zit en dat het echt heel moeilijk is om deze game aan de kant te leggen. Ik kan me niet zo snel meer herinneren dat ik op een dag van ’s ochtends vroeg tot vlak voor het avondeten één game heb gespeeld!

Spider-Man 2 de beste superheldengame tot nu toe!

Ik ga het gewoon schrijven: Marvel’s Spider-Man 2 is de beste superheldengame die ik tot nu toe gespeeld heb! Het is een game die je in je greep houdt en je eigenlijk pas weer loslaat als het avontuur erop zit. En nee de game is niet perfect, want helaas heeft deze ook wat bugs en ben ik zelfs een keer uit de game gekickt en kreeg een keer geen beeld meer.

Bovendien leek het erop dat nu ook Mary Jane Watson door een andere acteur werd gespeeld, maar Laura Bailey heeft haar in ieder geval opnieuw ingesproken. Al zet ik nog wel steeds mijn vraagtekens bij haar nieuwe uiterlijk, al is het alleen maar omdat ze nu rond de 25 jaar zou moeten zijn en eerder richting de 40 lijkt te gaan.

Maar op een avontuur dat je gemakkelijk 20 uur zoet houdt, is dat maar een kleine smet op een verbazingwekkende ervaring! Had ik al gezegd dat ik niet kon wachten op New Game Plus?! Gelukkig heb ik nog wel een paar uurtjes te gaan om de laatste zijmissies te voltooien en de laatste van de vele bekende outfits te ontgrendelen!

Uitgever: Electronic Arts

Releasedatum: 29 september 2024

Platforms: PlayStation 5

Gespeeld op: PS5