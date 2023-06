Review: LEGO 2K Drive

LEGO doet het al jaren erg goed in combinatie met games. Dat was ook 2K games niet ontgaan en die heeft met LEGO 2K Drive geprobeerd om een waardig vervolg op LEGO Racers te maken. Of dat gelukt is, lees je in deze review!

Een blokje om

In de game wordt je verwelkomt door de racer Clutch Racington in de wereld van Bricklandia. Dit land bevat vier verschillende gebieden, die wel open zijn, maar niet met elkaar verbonden. Elk gebied kent zijn eigen thema, zoals het spookachtige Hauntsborough en Prospecto Valley, waarin flink goud wordt gemijnd.

Je begint als rookie en krijgt uiteindelijk het doel om mee te doen aan de Sky Cup. Daarvoor zal je eerst heel wat rivalen moeten verslaan en drie verschillende grand brix winnen om een deelname vast te stellen. Gedurende jouw avontuur zal je niet alleen je wagen gebruiken om de races te winnen, maar bieden de verschillende gebieden je ook extra uitdagingen en zijmissies.

Deze variëren van het zo snel mogelijk om maaien van paddenstoelen tot het zo snel mogelijk proberen te voltooien van een deel van een race (soms met nog wat extra obstakels). Wat betreft variatie weet de game het eigenlijk lekker fris te houden, zonder dat je het gevoel krijgt dat je steeds hetzelfde moet doen. Op de races na dan, maar die variëren dan weer steeds op basis van de locatie!

Erg bekend bij Mario Kart-liefhebbers

Qua racen kun je de game namelijk niet anders dan vergelijken met Mario Kart. Al heb je het in LEGO 2K Drive nog grotendeels in de hand welke power-ups je van de weg pakt. Zo kun je jouw vijanden met een flink scala wapens onder de vuur nemen, maar zijn er ook beschermende power-ups (waaronder een mogelijkheid om jezelf even weg te “ghosten”).

Daarnaast kun je ook in deze game extra snel een boost krijgen door zo veel mogelijk door de bochten te slippen. Echter heeft de game wel een klein verschil door de mogelijkheden om perks aan je wagen te koppelen. Deze verschillen van meer health (tegenstanders kunnen je wagen immers “vernietigen”), langere duur van bepaalde power-ups tot extra boost wanneer je een power-up pakt.

Echter zal je al snel merken dat het behoorlijk hectisch kan worden, want terwijl de brokstukken, raketten (die je overigens nog kunt ontwijken) en tegenstanders je om de oren vliegen, verandert je wagen ook op basis van de ondergrond. Zodra je maar een beetje gras aanraakt, verandert hij in een terreinvoertuig en in het water in een boot(achtige) voertuig.

In de ongeveer 10 uur durende singleplayer (kan makkelijk worden verdubbeld als je alle uitdagingen en extra’s erbij wil spelen) bleef het mij steeds opvallen hoe soepel deze veranderingen worden doorgevoerd, zonder dat er in werd geleverd op framerate of dat er pop-in was. Er leek soms wel een hele lichte waas over het beeld te verschijnen, maar dat is eigenlijk verwaarloosbaar.

Jouw droomwagen bouwen

Uiteraard kun je geen LEGO game maken zonder dat er in gebouwd kan worden. In ieder geval niet als je de creaties in LEGO 2K Drive voorbij ziet rijden. Zo zijn er zelfs wagens gebouwd die er uit zien als een hamburger of zelf een kip. Gelukkig zijn er ook op echte wagens gebaseerde bolides waaronder enkele Mclaren’s en zelfs een elektrische racewagen.

Denk jij het in je te hebben om de meest krankzinnige of juist brute wagen te bouwen, kan je met LEGO 2K Drive helemaal losgaan. Al zal je wel eerst wat door het spel heen moeten gaan om wat meer onderdelen vrij te spelen.

Het enige waar je wel rekening mee moet houden, is de grote van de wagen. Hoe groter en hoger je hem bouwt hoe zwaarder hij op de weg ligt en hoe minder soepel de besturing wordt. Het omgekeerde kan juist er weer voor zorgen dat je te hard door de bocht vliegt.

Een zeer vermakelijke racer

LEGO 2K Drive doet misschien geen hele schokkende dingen, maar is in de kern een gewoon heel erg vermakelijke, soms wat hectische arcade racegame. De game speelt gewoon lekker soepel en biedt leuke variërende gebieden en dat geheel wordt voorzien van de bekende LEGO-humor.