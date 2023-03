Review: Hogwarts Legacy – betoverende game

Warner Bros heeft met het Harry Potter IP nog steeds goud in handen. Hoewel dat met de Fantastic Beast-films niet tot zijn recht kwam is spijtig, maar gelukkig weet Avalanche Software daar met Hogwarts Legacy wel veel goeds mee te doen!

Even een reputatie opbouwen

Om heel eerlijk te zijn was ik nog niet echt overtuigd of het redelijk onbekende Avalanche Software (dat games als Disney Infinity ontwikkelde) een AAA-game als Hogwarts Legacy te kunnen maken en de torenhoge verwachting na kon komen. Om maar meteen met de deur in huis te halen: ze zijn met vlag en wimpel geslaagd!

In Hogwarts Legacy stappen spelers in de voeten van hun eigen personage dat opmerkelijk genoeg instapt in het vijfde jaar op de school van Hekserij en Hocus Pocus. Voor je jouw eerste stappen op Zweinstein zet, heb je al een heel avontuur beleeft. Samen met mentor Professor Fig wordt je niet alleen aangevallen door een draak, maar belandt je ook in een gevecht met Goblins in een geheime kamer in Gringotts.

Wanneer je uiteindelijk, al dan wat verlaat, aankomt op Zweinstein volgt de keuze voor een van de afdelingen van de school. Uiteraard is de Sorteerhoed van de partij, maar kun je uiteindelijk zelf bepalen voor welke van de vier afdelingen jij kiest. Deze keuze verandert jammer genoeg niks aan het verloop van de game, aangezien er destijds niet zo spraken was van zware concurrentie onder de afdelingen. Sterker nog, er wordt onder de verschillende afdelingen ook genoeg samengewerkt.

De game speelt zich namelijk ruim 100 jaar voor de gebeurtenissen uit de Harry Potter boeken/ films. Hoewel er nog genoeg herkenbare personages en namen te vinden zijn en dus wel wat linkjes zijn met de Harry Potter reeks is het verhaal ook prima te volgen zonder dat je ooit wat van de boeken/films van J.K. Rowling hebt gelezen/ gezien.

Oog voor detail

Ontwikkelaar Avalanche heeft zich met Hogwarts Legacy echt van zijn beste kant laten zien. In alles ademt de game namelijk de wereld die J.K. Rowling ooit op papier beschreef. De magie zit tot ver in de poriën van de game genesteld en bovendien ziet de game er gewoon goed uit.

Vanaf het moment dat je de game begint zal je steeds meer verbazen over hoe ontzettend goed het in elkaar zit. Denk daarbij dat je op een gegeven moment de wereld met je bezem kunt verkennen. Wat ziet het uitzicht vanaf de hogen torens van Zweinstein er goed uit! En niet alleen de school ziet er van binnen en buiten uit als een plaatje, maar ook de gehele wereld eromheen is erg mooi!

Geloof mij je zult meerdere keren van je pad af gaan, puur omdat je weer iets nieuws ontdekt. Ik kan het erg waarderen wanneer een game je van het verhaal weet te halen, omdat het je zo uitnodigt om de boel te verkennen. Helemaal omdat er in mijn geval toch een deadline staat, die ik mede hierdoor helaas niet heb kunnen halen..

Gewoon duiken

Maar je zult je ongetwijfeld afvragen: hoe ga je nou het gevecht aan? Het is redelijk simpel, namelijk met je toverstaf. Nee even serieus, je zult namelijk niet de enige zijn die zijn/ haar spreuken beheerst. Je zult het niet alleen tegen Goblins, trollen en ander gespuis opnemen, maar ook medestudenten en duistere Wizards.

Gelukkig biedt de game je een beschermspreuk Protego waarbij je de meeste spreuken kunt weren en zelfs met de Stupify spreuk je vijanden kunt counteren. Ook is er gewoon de simpele mogelijkheid om weg te duiken en dit is bij sommige aanvallen van vijanden ook de enige mogelijkheid om zonder kleerscheuren uit het gevecht te komen.

De game biedt je daarnaast de mogelijkheid aan om een brave student te zijn en je niet bezig te houden met de “duistere magie”, maar als je de onvergefelijke spreuk wil leren, zit er niks anders op dan je daarop te focussen. Bovendien is het natuurlijk ook gewoon handig om te weten hoe je die duistere Wizards moet stoppen door hun spreuken te leren kennen, toch?

Flink aanpoten

Aangezien jij start als vijfdejaars student, zal je dus flink aan de slag moeten om dus aan te haken bij de rest van de studenten, maar ook om je voor te bereiden op de belangrijke O.W.L’s en daarnaast is er ook nog de geheime missie met Professor Fig. Jullie zijn namelijk een kwaadwillende Goblin op het spoor en zoeken wat de relatie van hem is met de duistere Wizard Victor Rockwood.

Ik zal verder niet meer ingaan op het verhaal om spoilers te voorkomen, maar ik moet zeggen dat het verhaal me eigenlijk wel prima vermaakt heeft en toch flink wat uurtjes heeft bezig weten te houden. Ik zou eigenlijk niet precies weten hoe lang ik alleen met het verhaal bezig ben geweest, want de game biedt daarnaast nog veel meer bezigheden, zoals side-quests en andere activiteiten. Het is in ieder geval een game waarbij je naar 50 uur gespeeld te hebben, blijkbaar pas ruim over de helft bent van wat de game te bieden heeft!

Maar goed om even terug te komen op wat de game je te bieden heeft. Gezien je dus nieuw bent in de wereld van de tovenarij, zal je dus vanaf nul moeten beginnen. Gelukkig leer je al snel de belangrijkste basis spreuken en voor je het weet, zal je keuzes moeten maken uit welke spreuken je onder de knoppen hebt.

Deze spreuken zitten onder de R2 (RT voor Xbox) in combinatie met de actieknoppen. In het begin zijn dat er slechts vier, maar naarmate je stijgt qua level des te meer verschillende spreuken je kunt gebruiken. Het enige wat je dan hoeft te doen, is je vierpuntsdruktoets te gebruiken om te switchen tussen (uiteindelijk) vier setjes van vier verschillende spreuken.

diepgaande elementen

Hogwarts Legacy is niet alleen enorm gedetailleerd qua achtergrondverhaal en details over voorwerpen die je vindt/ verdient door bepaalde uitdagingen te voltooien, maar ook qua gameplay elementen zit de game erg goed in elkaar. De game is een echte actie-RPG, die je het best kunt vergelijken met de meest recente Assassin’s Creed-games. Je hebt een bepaald outfit, die je kunt uiteindelijk kunt upgraden of op zoek gaan naar nieuwe gear. Hiervoor hoef je overigens alleen het verhaal te volgen of de side quests te volgen of gewoon de wereld te verkennen.

Daarnaast zal jouw personage ook in niveau stijgen en per niveau scoor je weer talentpunten. Daarmee kun je weer jouw skills en spreuken verbeteren. Denk hierbij dus aan het aantal spreuken, maar ook de effectiviteit ervan en dergelijke. Het zit echt super goed in elkaar, iets dat onze Niek al eerder in zijn blog aan gaf!

De ware Potter-ervaring

Je hebt het ongetwijfeld al door: ondergetekende is een fan van Hogwarts Legacy. De game biedt een goede mix tussen een goed verhaal, een geweldige mooie wereld om te verkennen en eigenlijk alles wat je in een game kunt verwachten die zich in de Potter-wereld afspeelt. De game is niet perfect, maar ik ben zo blij dat Avalanche niet alleen de verwachtingen, waar heeft gemaakt, maar daar zelfs nog ver boven uit weet te komen!

Dit zit niet alleen in de wereld die echt vraagt om verkend te worden, maar ook door de intense gevechten, maar ook de interessante puzzels. Ach je moet die game in ieder geval een kans geven als je meer wil weten over de wereld van Wizards en Witches.



Ontwikkelaar: Avalanche Software

Uitgever: Warner Bros

Platforms: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, PlayStation 4, Xbox One (5 mei) en Switch (25 juli)

Releasedatum: 10 februari 2023

Gespeeld op: PlayStation 5