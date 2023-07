Review: F1 23

F1 23 zet de stijgende lijn in! Gameplay 9

Algehele presentatie 7

Vernieuwend 7 8.5 10

De jaarlijks terugkerende sportgames doen toch altijd weer beseffen hoe snel een jaar voorbij gaat. Dat geldt ook voor F1 23 dat dan wel binnen een jaar na F1 22 verschijnt. Weet de game dit jaar wel weer iets meer te imponeren?!

Tweaken tot in detail

Waar F1 22 veel kritiek kreeg van gamers die de game met een controller speelden, heeft Codemasters dit jaar wat bedacht om het verschil tussen controllers en een racestuur wat kleiner te maken. Men noemt het ‘Precision Drive’.

Hierdoor kun je in de instellingen alles zo aanpassen dat het voor jouw nog accurater moet worden om te sturen, remmen en gas te geven. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat je wat minder vaak overstuur zult hebben wanneer je de rem indrukt. Dat is dus wat makkelijker te voorkomen door de indrukratio voor de respons wat meer op jouw speelstijl aan te passen.

Daarnaast is de game ook op grafisch gebied wat verbeterd, al ziet de game er nog niet zo gedetailleerd uit als andere simracers. Echter ziet de game er (voornamelijk bij races in de avond) erg goed uit.

Ook is de AI van de tegenstanders iets verbeterd en reageren ze over het algemeen wat menselijker. Al heb ik nog wel een aantal keer meegemaakt dat een tegenstander zich met volle snelheid al weavend mij achter zich heeft proberen te houden (met alle gevolgen van dien).

Tot slot is er nog een grote toevoeging in de vorm van de rode vlag, waardoor de race tijdelijk gestaakt wordt en is het eindelijk mogelijk om ook 35 procent van de race te rijden, wat voor vele toch als de ideale stand is qua tijd. Persoonlijk was ik aangenaam verrast om te zien dat ze het toegevoegd hebben.

Drama to Survive

Na een jaar afwezigheid keert Braking Point weer terug. In Braking Point 2 vervolg je het verhaal van Aiden Jackson en Devon Butler. Dit keer moeten ze samenwerken bij het nieuwe team KonnerSport Racing.

Aangezien de samenwerking de vorige keer niet bepaald soepel liep, kun je ook dit keer weer een hoop drama in en rond de circuits verwachten. Bovendien is de vader van Devon groot investeerder van het nieuwe team en lijkt dat de spanningen alleen maar tot een nieuw hoogtepunt te brengen. Zonder verder te spoilen: het krijgt toch een wending die je misschien niet zou verwachten.

De modus is gewoon een leuke manier om je laten zien wat er zich achter bij de schermen van een team gebeurd. Drive to Survive doet dit al bij Netflix (en legt soms de nadruk op bepaalde zaken) en Braking Point 2 doet daar zelfs nog een schepje bovenop.

Net als in de echte F1 wereld zul je al snel merken dat je niet alle personages zult leuk vinden, maar dat komt helaas niet alleen door hun prestaties als coureur, maar ook doordat ze eigenlijk allemaal niet heel erg hun best lijken te doen om aardig gevonden te worden.

Een groot Formule 1 festijn

Om heel eerlijk te zijn leerde ik de F1 World modus pas kennen nadat ik op zoek was naar de time trial modus. Deze modus zat namelijk “verstopt” in F1 World. Blijkbaar is het nodig om voor zo’n modus eerst aan te melden bij je Codemasters account voor je de circuits (waaronder nu dus ook Las Vegas en Portimao) te kunnen verkennen. Beetje onduidelijk, maar F1 World heeft daarnaast nog veel meer te bieden.

In F1 World kun je namelijk ook aan jouw eigen personage werken en zijn bolide en het team dat om hem heen staat. Door simpelweg diverse races te rijden en zo goed mogelijk te scoren, maar ook andere uitdagingen aan te gaan, kun je punten verdienen waarmee je nieuwe content kunt vrijspelen.

Het is een behoorlijk uitgebreide modus en geeft je wat extra tijdvermaak. Zo zijn er elk nieuw raceweekend ook nieuwe uitdagingen die op het circuit plaatsvinden waarop in de echte Formule 1 het weekend wordt geracet. Daarnaast kun je in deze modus ook gewoon even snel een race tussendoor doen op een circuit naar keuze.

Uiteraard is dit niet het enige wat de game te bieden heeft, want de multiplayer is ook weer van de partij, net als de carrière modus, die je zowel als coureur als teambaas-coureur kunt doorlopen. Uiteraard is daarin ook de co-op weer van de partij!

Het standaardverhaal

Ik zou F1 23 aanraden omdat de game eindelijk weer meer verbeterd heeft dan diens voorgangers. Het is misschien lastig om jaarlijks een game uit te brengen van een sport die niet zo snel drastisch verandert. Als jij graag over de nieuwste circuits wil rijden, de juiste poppetjes bij de juiste teams hebt en inziet dat de verbeteringen meer dan welkom zijn, is het zeker de moeite waard om F1 23 in huis te halen. Daarnaast brengt de soundtrack een lekkere mix met zich mee!”

Ontwikkelaar: Codemasters

Uitgever: EA

Platforms: PC, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series S/X

Releasedatum: 15 juni 2023