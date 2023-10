Review: EA SPORTS FC 24

Fifa is niet meer, EA SPORTS FC is de nieuwe koning in het voetballandschap. Ten minste, dat is wat je zou denken gezien de dominantie van EA in dit sportgenre en het gebrek aan serieuze concurrentie de afgelopen jaren. Maar wat betekent dat voor deze nieuwe titel? Wordt de ontwikkelaar en uitgever met EA SPORTS FC 24 koning van de armoede, of hoor je de Champions League hymne in je hoofd opkomen zodra je de game opstart? Je leest het in deze review.

De bal rolt weer

Door de nieuwe naam wil iedereen natuurlijk als eerste weten hoe het zit met gameplay en veranderingen rondom de populaire gamemode Ultimate Team. Maar wanneer je de game opstart is de eerste opvallende verandering te vinden in het startmenu. Deze oogt een stuk rustiger en overzichtelijker, maar werkt vooral intuïtiever. Bovendien hoef je niet direct allerlei aanbiedingen voor FUT kaartjes weg te koppen, wat spelers die niet geïnteresseerd zijn in Ultimate Team ongetwijfeld zal bekoren.

Goed, nu dat uit de weg is kunnen we doorschakelen naar de gameplay. Kortgezegd, lijkt EA FC nog steeds in hoge mate op zijn voorganger. Dat is positief in de zin dat er veel actie zit in de wedstrijden en de instapgrens relatief laag ligt, maar negatief in de zin dat je ook nog altijd dezelfde gebreken kunt verwachten. Vooral de AI van je eigen spelers en tegenstander heeft soms nog altijd last van onverklaarbare looplijnen, waarbij het geen enkel verschil maakt of je tactische veranderingen doorvoert. Hierdoor wordt je zeker op de hogere moeilijkheidsgraden geforceerd een bepaalt type voetbal te spelen, waarbij creativiteit eerder wordt afgestraft dan beloond.

Gelukkig heb je daar tegen menselijke tegenstanders iets minder last van, al blijven keuzes van je medespelers soms aanvoelen als de verdedigende kwaliteiten van de Ajax-backs dit seizoen. Het is daarom belangrijk goed in te prenten dat actieve tackles niet lonen. Het geeft iets minder voldoening, maar is vele malen effectiever om je middenvelders mee te laten lopen met aanvallers en middenvelders die opstomen naar je strafschopgebied, zodat je verdedigers niet uit formatie gaan lopen.

Massaal in de aanval?

Aanvallen gaat daarentegen een stuk makkelijker. Vooral de nieuwe mogelijkheid om met de R1 of RB bumpers handmatig een steekpass te geven, zorgt voor een precisie die de creatieve mogelijkheden in het aanvalsspel ten goede komen. Bovendien zorgt de nieuwe mogelijkheid om een gecontroleerde sprint in te zetten ervoor dat je meer balcontrole behoudt, maar het spel niet in één keer stilvalt. Deze twee subtiele tweaks zorgen ervoor dat je wedstrijden kunt openbreken op manieren die daadwerkelijk meer verdiend aanvoelen.

En dat is maar goed ook want de intelligentie van keepers is in dit jaar niet om over naar huis te schrijven. De meest lullig gescoorde balletjes in de korte hoek geven je het gevoel alsof Andries Noppert in vormcrisis op doel staat en vanaf de legendarische moeilijkheidsgraad kun je er op rekenen dat vrijwel elk schot binnen de 16 meter een goal is. Dit leverde in de reviewfase van deze game meermaals eindstanden van 5-3 of 4-2 op. Is dat erg? Dat hangt er vooral van af of je realisme nastreeft, of vooral met veel actie vermaakt wil worden. In dat laatste geval zit je met deze iteratie namelijk wel goed.

Jouw ultieme team

Dan over naar de immer populaire game modus die FC Ultimate Team heet. De meest in het oog-springende verandering dit jaar is de toevoeging van vrouwelijke spelers. Het leuke hier aan is dat je nu een stuk meer spelerskaarten hebt die in de praktijk voor meer verschillende team samenstellingen zorgen. Daardoor aast niet iedereen meer op Mbappé of Vinicius Jr., maar zijn nu ook bijvoorbeeld Putellas of Kerr in 1 klap gewilde spelers.

Het ziet er daarentegen verhoudingsgewijs wel ietwat gek uit, wanneer een Sam Kerr van 1 meter 67 de bijna twee meter lange Van Dijk ogenschijnlijk moeiteloos aan de kant zet, omdat ze qua kracht in statistieken bijna gelijk staan. Daardoor wordt het vooral lastig om op basis van fysieke eigenschappen in te schatten wie een kopduel gaat winnen, of hoe snel iemand wegsprint. Misschien dat hier nog iets op gevonden gaat worden in de toekomst, maar vooralsnog voelt deze innovatie nog wat onwennig aan.

Een andere significante verandering in de Ultimate Team modus is de implementatie van Evolutions. Deze toevoeging zorgt ervoor dat je bepaalde spelerskaarten kunt upgraden, zodat je ze als het ware beter maakt dan ze in hun originele staat zijn. Dit zorgt ervoor dat je niet meer zo afhankelijk bent van kaarten die bij voorbaat al een hoger gerangschikt zijn en je je team veel meer kunt samenstellen op basis van spelers die je persoonlijk tof vindt. Daardoor heb je echt het idee jouw ultieme team samen te stellen in plaats van geforceerd te moeten kiezen voor de spelers die EA statistisch het beste vindt.

Moet er tot slotte nog iets gezegd worden over het kopen van kaartjes door microtransacties? Inmiddels weet iedereen waarschijnlijk wel dat EA hier grof geld mee verdient en in feite is aan de onderliggende mechaniek niets verandert. Als je een eerdere iteratie van de gamefranchise hebt gespeeld dan weet je wat je kunt verwachten en zo niet, dan valt aan te raden goed na te denken of je het waard vindt om extra geld uit te geven aan een game waar je al het volle pond voor hebt moeten betalen.

Categorie: Overig

Wat is er dan verder nog nieuw in deze editie? Schijnbaar is er onder de naam ’’Hypermotion V’’ kunstmatige intelligentie ingezet zodat bewegingen van echte spelers omgezet kunnen worden naar in-game animaties. In de praktijk valt hier jammer genoeg weinig van terug te zien. Om eerlijk te zijn voelt dit inmiddels toch wel heel sterk als het jaarlijkse marketingpraatje, terwijl de focus bij de reeks al een tijd niet meer ligt op zo realistisch mogelijk voetbal in beeld brengen.

Een ander voorbeeld daarvan zijn een aantal aangepaste cut-scenes. Zo wordt een speler die een gele kaart krijgt, nu opeens gefilmd vanuit het eerste-persoonsperspectief van de scheidsrechter. Een beslissing die weliswaar grappig oogt, maar wederom duidelijk weergeeft dat EA FC 24 vooral draait om fun en minder om het produceren van wedstrijden zoals je ze ziet op tv of in het stadion.

Verder zijn er een aantal nieuwe competities en stadions toegevoegd, waar vooral het Schotse Celtic Park & Rangers’ Ibrox, samen met de vrouwencompetities op een positieve manier bovenuit springen. Gezien het vrouwenvoetbal aan steeds meer populariteit weet te winnen is het tof om te zien dat EA er nu ook serieus aandacht aan besteed en de negen topcompetities volledig speelbaar heeft gemaakt. Dat nu ook de vrouwelijke variant van de Champions League speelbaar is, geeft de fan van vrouwenvoetbal nu ook echt een volwaardige ervaring.

Conclusie

De grootste verandering die EA in haar nieuwe voetbalgame heeft doorgevoerd, blijkt uiteindelijk toch vooral de naam te zijn. Desalniettemin maken de subtiele gameplay tweaks de game vermakelijker en daadwerkelijk beter dan zijn voorganger. Toch had EA nog wel iets meer vernieuwing door mogen voeren. Naast de vrouwencompetities en evolutie-mogelijkheden in Ultimate Team voelt en oogt de game immers nog altijd iets te veel als zijn voorganger, om van een echte upgrade te kunnen spreken. Toch is EA SPORTS FC 24 uiteindelijk een solide voetbalgame, waar de gemiddelde gamer zich geen buil aan zal vallen.

Uitgever: Electronic Arts

Releasedatum: 29 september 2024

Platforms: PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One PC, Nintendo Switch

Gespeeld op: PS5