Review: Crash Team Rumble – heeft niet veel om het lijf

Crash Bandicoot is sinds de releases van de trilogie remake en het gloednieuwe Crash Bandicoot 4: It’s About Time helemaal terug. Weet de buidelrat ook in een brawler-achtige setting te overtuigen? Je leest het in onze review!

Solide basis

In Crash Team Rumble speel je een vier tegen vier wedstrijd om wie het snelst een bepaald aantal wumpa-fruit weet te verzamelen. Het concept is erg eenvoudig, maar de uitwerking wil nog wel eens chaotischer verlopen. Elk team kan namelijk meer dan alleen het bekende fruit verzamelen, want je kunt natuurlijk ook alles op alles zetten om te voorkomen dat je vijanden het fruit eerst bij elkaar geraapt hebben.

Je moet het fruit namelijk eerst zien te vinden en dan op een platform brengen om het daar af te droppen. Daarnaast bevat elk level verschillende soorten boobytraps of extra krachten die je of je team sterker kunnen maken of zijn er zelfs plateau’s te ontgrendelen die ervoor zorgen dat je fruit meer waard wordt bij inlevering.

In de basis is de game heel goed en bieden de verschillende personages uit de verschillende Crash-games een hoop variatie. Elk personage heeft zijn eigen sterke punten. Zo zijn er personages beter in het zo snel mogelijk verzamelen van fruit, terwijl andere juist weer sterker zijn in het platformen. Het zorgt ervoor dat er per team een goede mix moet worden gevonden om zowel zelf zo veel mogelijk te scoren, maar ook proberen te voorkomen dat de tegenstanders het nog net iets beter doen.

De potjes kunnen soms erg chaotisch worden, aangezien je niet alleen te maken hebt met bepaalde power-ups/ boobytraps die het level zelf bieden, maar ook daar de extra powers van de personages. Zo zijn er diverse mogelijkheden om het plateau van jouw team te beveiligen, maar kun je die middelen ook gebruiken om te voorkomen dat vijanden hun plateau kunnen gebruiken.

De momenten waarop deze game verandert in een soort brawler zijn stiekem toch de leukste momenten. Naast eerder genoemde mogelijkheden, kun je namelijk ook gewoon ouderwets op de vuist gaan met je vijand. Dit zorgt ervoor dat je niet alleen maar bezig bent met het verzamelen van de Wumpa-fruit en dat maakt de variatie alleen maar beter. Het leukste is toch wanneer je een van je vijanden KO slaat, die je al enige tijd het leven probeert zuur te maken. Echter moet je dan wel bereid zijn om een pak slaag terug te verwachten..

Maar daar blijft het ook wel bij

De game heeft echter net te weinig om het lijf om je heel lang bezig te houden. Het heeft niet bijster veel personages en ook het aantal maps is zeer gering. Tel daarbij op dat deze game eigenlijk alleen leuk is om met een aantal vrienden te spelen en je krijgt een idee hoe het er voor staat. Het is in de kern echt een leuke game, maar aan het aantal spelers te zien, weet het eigenlijk net niet te overtuigen.

De meeste potjes die je zult spelen (als je de game van plan bent om te kopen) zullen toch vaak aanvoelen als een potje free-for-all. Iedereen gaat eigenlijk voor zijn eigen succes en dat je daar aan mee werkt, is niet echt boeiend. Hoewel er opties zijn om zonder te spreken toch duidelijk te maken waar er bijvoorbeeld vijanden zijn, zal je merken dat dit toch weinig zin heeft om te gebruiken. Het is daardoor erg jammer dat de game geen co-op modus heeft, want het kan echt een game zijn waar je een aantal avonden met vrienden mee kunt vermaken!

Een impuls nodig

Crash Team Rumble is dus in de kern een goede game, maar zou het beter gedaan hebben als het een onderdeel zou zijn van een groter geheel. Het zou bijvoorbeeld al een stuk beter zijn als Activision Blizzard had besloten om een collectie van alle Crash-games te maken en deze game als extraatje had toegevoegd. Het heeft in ieder geval een flinke impuls nodig. De game kent al niet zo heel veel spelers en om heel eerlijk te zijn, ben je na een paar uurtjes spelen er wel klaar mee.

Tenzij je drie vrienden weet te overtuigen en je met zijn vieren op pad gaat en alles proberen te domineren. Ik denk dat het op dit moment verstandiger is om de game op een Xbox Game Pass en PlayStation Plus te zetten, waardoor het spel weer meer spelers krijgt dan de focus te leggen op nieuwe content. Desondanks kan ik niet ontkennen dat Crash Team Rumble een vermakelijke game is.



Ontwikkelaar: Toys for Bob

Uitgever: Activision Blizzard

Platforms: PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series S/X

Releasedatum: 20 juni 2023