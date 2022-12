Review: Call of Duty Warzone 2.0 – Nog niet waar Verdansk ons achterliet!

Het Battle Royale genre kende een hoogtepunt tijdens Call of Duty Warzone. Dat succes had de game onder andere te danken aan de corona pandemie, maar ook omdat de game gratis te spelen was. Weet men het succes wat Verdansk bracht ook in Warzone 2.0 te halen?!

Ontwikkelaar Infinity Ward was degene die het origineel drie maanden naar de lancering van de Modern Warfare reboot uit 2019 uitbracht. Het werd meteen een daverend succes, doordat het gratis te spelen was. Bij Blackout voor Call of Duty Black Ops 4 was het nog een modi apart en moest je dus 6 tientjes neerleggen, maar dat was dus bij Warzone niet meer het geval.

Uiteindelijk ging Raven Software verder met de ontwikkeling van Warzone en moest daarbij ook de komst van Black Ops Cold War en Vanguard voor een goede intergratie van de verschillende wapens zorgen. Het resulteerde uiteindelijk in dat de nieuwe wapens te sterk aanvoelde en het maanden duurde voor de balans weer werd gevonden.

Daarbij kreeg de game ook te maken met hackers en wist de nieuwe map Caldera de spelers ook niet meer zo goed te vermaken als bij Verdansk. Om nog maar te zwijgen over de vele bugs die de game gedurende de gehele periode kende. Voor Infinity Ward was dat reden genoeg om aan een compleet nieuwe Battle Royale game te werken. De vraag is natuurlijk wel: heeft dit echt werkelijk geholpen?

Een flinke stap achteruit

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, is het antwoord nee. Net als het origineel is Warzone 2.0 alles behalve een solide game. De game crasht inmiddels (een ruime maand naar release) niet meer zo vaak als in de eerste weken en de meeste potjes zijn ook lang niet meer zo laggy maar het voelt nog steeds aan als een beta. Gek genoeg heeft men dat wel in de nieuwe modus DMZ (waarover later meer) vermeld dat dit nog in beta is, maar voor de Battle Royale niet.

Het voelt weer aan alsof Activision deze game er voor de feestdagen nog even doorheen wilde drukken en er te weinig getest is. Waar Caldera de laatste maanden juist erg goed gebalanceerd aanvoelde, is Warzone 2.0 qua technische staat een flinke stap achteruit.

Dit geldt overigens ook weer voor de wapens, waarin wederom een dual pistol veel sterker blijkt dan een assault rifle, zelfs nadat dit onder handen genomen is. Het ziet er vooralsnog niet naar uit dat Warzone 2.0 geleerd heeft van de fouten van de voorgaande game.

Ook de sniper rifle is niet meer wat het was en is het zelfs zo erg dat er inmiddels al geen één sniper meer waarmee je een vijand met een kogel neer kunt schieten (als een vijand drie armor heeft). Dit was bij Caldera al flink teruggeschroefd, maar is nu helemaal niet meer mogelijk. Laat dit nou een van de redenen zijn waardoor ik en waarschijnlijk vele met mij zo verliefd zijn geworden op Warzone. Destijds was het een van de beste games om in te snipen, toch?

Zonder nadelen geen voordelen?!

Gelukkig valt er ook nog een hoop goeds te melden over Warzone 2.0, want de map Al-Mazrah is toch wel een erg gave map met wederom flink wat knipogen naar populaire maps uit het verleden, zoals Highrise en Terminal.

De map is overigens wel van een heel andere kaliber dan Verdansk en Caldera en voelt zelfs nog een stuk groter aan. Dat kan zowel nadelig als voordelig zijn. Zo heb ik een potje gespeeld waarin ik bijna niemand tegen kwam en dus eigenlijk meer aan het looten was dan aan het vechten. Het is natuurlijk niet zo leuk als een spannend potje waarin je het tegen zo veel mogelijk vijanden op moet nemen, maar het lijkt wel of de kans op een third party wel een stuk minder is geworden. Echter zit het gevaar hem dit keer ook vaak in hele andere dingen.

Loadouts?!

Het systeem wat Warzone zo anders maakte dan andere Battle Royale games is in Warzone 2.0 flink op de schop gegaan. Je kunt je wapens nog wel kopen bij de Buy Stations (dus zonder perks en granaten) of door middel van bommen te ontmantelen bij Strongholds nog wel je loadouts krijgen, maar het is dus niet meer mogelijk om een loadout drop bij een Buy Station aan te schaffen.

Ook is er nog een keer per match een gratis loadout te vinden, maar dat is overigens pas vanaf de derde cirkel. Bovendien is het niet meer zo dat je deze constant op de kaart kunt vinden en je dus echt goed moet opletten waar ze droppen. Al kun je ze vaak wel zien door de gele rook die eromheen hangt.

Echter neem je dus wel veel meer risico om je favoriete wapen te krijgen. Zo zien andere vijanden wanneer een Stronghold wordt (dan kleurt deze namelijk rood op), zijn er relatief minder Buy Stations (waardoor meer spelers er blijkbaar voor kiezen om daar in de buurt te blijven en wachten tot spelers wat kopen) en geldt dat ook voor de gratis loadout drops. Gelukkig zijn er nog wel een hoop manieren om dit te counteren, zoals het gebruiken van een voertuig om achter te schuilen of juist een zelfde tactiek te gebruiken bij je vijanden.



Giftiger dan ooit

Het beste wat Call of Duty Warzone 2.0 heeft toegevoegd, is toch wel de proximity chat. Als jij je microfoon open laat staan, kun je niet alleen met je team communiceren, maar ook met de vijanden om je heen. Het kan in je nadeel werken, aangezien vijanden kunnen horen dat je in de buurt bent, maar dat kan ook juist net jouw redding zijn.

Om het geheel nog giftiger te maken, is er een modus waarin je team nog groter kunt maken door een ander team uit te nodigen om bij de jouwe aan te sluiten. Tot nu toe was dit alleen mogelijk in ‘Unhinged Trios’, maar gezien de rotaties in de modi zal het mij verbazen als dit niet ook bij andere modi wordt gespeeld.

Over nieuwe modi gesproken: net als in Modern Warfare 2 is er ook in Warzone 2.0 een third person modus. Dit voelt heel erg aan als PUBG en moet zeggen dat ik tot nu toe toch stiekem erg veel plezier haalde uit deze modus. Ik hoop ook dat deze snel weer terug is en dat ook Solos eens in third person gespeeld kan worden! De manier waarop dit speelt, voelt zo fris aan en geeft door het perspectief veel meer overzicht op wat er allemaal gaande is! Echt iets wat deze serie kon gebruiken.

Twee tegen twee in de Gulag

Warzone gaf spelers altijd een tweede kans in elk potje door middel van de Gulag. Waar in het orgineel de strijd tussen twee spelers werd uitgevochten, is dit systeem voor Warzone 2.0 ook flink aangepast.

Je zult nu met een teamgenoot of een vijand samen moeten strijden tegen twee andere spelers. Als dit niet snel genoeg afgehandel is, zorgt de Jailer ervoor dat dit nog een tikkie moeilijker wordt. Deze ‘juggernaut’ zal namelijk het vuur openen met zijn mini-gun.

Het is niet aan te raden deze in je eentje te proberen te verslaan, want daarvoor is het arsenaal wat de Gulag te bieden heeft eenmaal niet sterk genoeg voor. Maar gezien de proximity chat valt er misschien nog wel wat te regelen, want als de Jailer verslagen wordt, mag immers iedereen weer terugkomen!

The Cycle achtige modi

De laatste maanden/ jaar is er een nieuw soort genre populairder aan het worden, namelijk de PvEvP lootershooter. Je dropt (alleen of met vrienden) op een map en moet daar diverse taken volbrengen voor XP en nieuwe wapens. Echter moet je natuurlijk er wel voor zorgen dat je (met jouw team) succesvol wegkomt.

Dat is ook Activision niet ontgaan en ook die stappen in deze trend met de modus DMZ. Het is eigenlijk heel vergelijkbaar met games als The Cycle en Escape from Tarkov, maar dan met de bekende gameplay van Call of Duty, zoals Modern Warfare 2 dat aan ons herintroduceerde.

Helaas blijkt ook hierin de belofte van Infinity Ward over de verbeterde AI een flinke tegenvaller, maar de combinatie tussen AI en echte vijanden zorgt er juist weer voor dat het toch weer een behoorlijke intensieve strijd kan worden.

Call of Duty Warzone 2.0: nog verre van perfect

Hoewel ik in het begin heel negatief was over Call of Duty Warzone 2.0, is het stiekem toch de game waar ik de laatste weken de meeste uren in gestoken heb. Misschien komt het gewoon doordat het verslavend blijft en de spanning altijd intens is, maar het speelt gewoon erg lekker weg. Tuurlijk zijn er nog een hoop dingen te verbeteren, maar de basis is gewoon simpel en doeltreffend.

Het is helaas wel te merken dat de Battle Royale over diens hoogtepunt is, maar dat moge de pret voor de komende tijd niet drukken. De game heeft dankzij de DMZ modus een erg intensieve modus erbij gekregen en is nog eens erg leuk om met vrienden te spelen. Warzone 2.0 zorgt er in ieder geval voor dat je voorlopig niet hoeft te vervelen! Het enige wat we binnenkort nog mogen verwachten is de Resurgence map Return, die we stiekem toch wel als afwisseling missen.

Er is echter nog wel veel werk aan de winkel voor Infinity Ward en Raven Software. De crashes worden wel minder, maar de balans is nog verre van goed te noemen. Om nog maar te zwijgen over de enkele cheaters die zich, ondanks het Ricochet anti cheat software, toch weer hebben gemeld.



Ontwikkelaar: Infinity Ward

Uitgever: Activision Blizzard

Platforms: PC, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series S/X

Releasedatum: 16 november 2022

Gespeeld op: Lenovo Legion 5 laptop