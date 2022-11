Review: Call of Duty Modern Warfare 2 – een stap terug en twee vooruit

De Modern Warfare reeks wordt over het algemeen het beste gewaardeerd door de community. Het was ook niet gek dat Infinity Ward in 2019 de reeks van een reboot voorzag. Drie jaar later is het alweer tijd voor een vernieuwde versie van het tweede deel. Weet die ook zo goed te overtuigen?!

Wat tactischer

Zoals we in de beta al merkten is de snelheid in Call of Duty Modern Warfare 2 flink teruggeschroefd. Het slide-cancelen is eigenlijk verdwenen, maar de bekende dolphin dive is weer terug van weggeweest.

Dit is dan ook best goed te merken in de singleplayer waar je weer aan de slag gaat met de bekende personages uit de reeks, maar ook met een nieuw personage genaamd Colonel Alejandro Vargas (waarover later meer).

In de modus staat er een onheilspellend scenario te wachten, waarbij drie raketten van de VS in verkeerde handen zijn gevallen. Het bekende team, Task Force 141, moet op zoek gaan naar die raketten voordat ze gebruikt worden. Dit avontuur leidt het team langs verschillende locaties, zoals Mexico en natuurlijk het Midden-Oosten, maar ook ons “eigen” Amsterdam (wat overigens fenomenaal wordt weergegeven).

Gezien het team vaak opgesplitst is, zal je merken dat ook de gameplay daarop veranderd. Zo is de gameplay met Gaz en Price wat meer stealthy en zijn “Soap” en “Ghost” meer overleveraars. Ze moeten roeien met de riemen die ze hebben en je zult merken dat dit vaak niet heel veel is.

Er zitten een aantal missies bij die je het flink moeilijk maken. Daarbij moet je niet alleen ongezien langs de vijand zien te komen, maar als je ze aan moet vallen de juiste tools zien te vinden om een wapen te maken. Zelfs wanneer de vuurwapens gevonden zijn, blijven deze missies zeer intens gezien het feit dat er niet veel ammunitie is.

Persoonlijk kon ik deze missies zeer waarderen door de intensiteit ervan en het zorgde ervoor dat de missies die uitliepen in grote vuurgevechten meer gewaardeerd werden. Enige nadeel aan de singleplayer was het feit dat waar de AI in het verleden vaak te veel leken te doen ze nu vaak nutteloos dekkingsvuur leken te geven.

Om nog even terug te komen op de missies met Gaz en Price: er zit er een die toch wel aardig in de buurt komt van de befaamde “All Ghillied Up” missie uit Call of Duty 4: Modern Warfare uit 2007. Qua intensiteit zit die bijna op hetzelfde niveau en daarvoor heb ik alleen maar respect!

Een kleine beperking

Qua multiplayer en co-op is er op de gameplay-elementen na vrij weinig verandert. Al is dat natuurlijk al een grote verandering op zich, maar daarbij komt nu ook de verandering in de perks. Dit keer kun je twee standaard perks selecteren en twee bonus perks. De laatstgenoemde moet je eenmaal ontgrendelen en dat gaat sneller als je de missie voltooid/ vijanden neerschiet.

Uiteraard zitten bij deze perks een hoop belangrijke zoals Ghost, een nieuwe perk genaamd Survivor (waarbij je bij elk leven een self revive krijgt), Resupply, Quick Fix, High Alert en nog een aantal. Kortom het is niet meer zo dat als je team snel een UAV heeft dat andere spelers al onder de radar kunnen blijven door de Ghost perks. Het voelt allemaal wat beter en frisser aan en zorgt dat je weer kunt wennen aan een nieuwe speelstijl.

Gelukkig zitten er onder de basis perks wel een aantal belangrijke zoals Tracker, Overkill en Scavenger. Hierdoor hoef je dus bijvoorbeeld niet de game een tijd te spelen om twee primaire wapens te gebruiken, zijn de voetstappen van vijanden wel al snel in een potje te spotten en kun je wel ammunitie van dode vijanden gebruiken.

Wat betreft maps viel me nu pas op dat de beta maps veel meer als Call of Duty maps aanvoelden dan de andere maps die we nog niet konden spelen. Natuurlijk zitten de maps er uit de beta ook bij, maar de andere maps waaronder één die is gebaseerd op de Gran Prix van Singapore voelen een stuk ruimer aan. Sommigen waren zelfs zo groot dat het eigenlijk te groot aanvoelde voor een 6vs6 match. Niet dat dit geen nieuwe uitdagingen biedt en ik het stiekem ook wel kon waarden. Want voorheen en ook in de maps die we in de beta zagen, kon het nog wel eens voorkomen dat teams snel bij je spawnpunten terecht kwamen en het al snel tot frustratie kon leiden.

Welke wapen wanneer ontgrendelen?

Waar ik wel een beetje van in de war raakte, was de manier waarop wapens in de multiplayer ontgrendeld moeten worden. Ik waarschuw alvast: het is zo vaag als ik het nu ga omschrijven. Stel je hebt de SMG MP5 (wat nu de Lachman Sub heet) en daarvoor wil je een bepaalde geluidsdemper voor ontgrendelen.

Waar je in voorgaande delen gewoon alle attachments per wapen moest ontgrendelen, is dit nu niet helemaal meer het geval, aangezien je bij veel attachments bij een ander wapen tot een bepaald level moet komen. Dit is overigens niet zo dat dit een wapen uit dezelfde classe is, maar het zou in dit geval ook zo maar een shotgun kunnen zijn of een marksman rifle. Snap je het nog?! Voeg daar nog eens aan toe dat benamingen van de wapens anders zijn en je begrijpt dat dit soms echt heel onoverzichtelijk kan zijn en niet bepaald iets wat je even tussen de potjes door doet.

Je kunt daarentegen wel een “ontgrendelings-boom” (een soort skill-tree maar dan met wapens en attachments), maar het is in mijn optiek gewoon te veel informatie op je scherm, waar je vaak nog niks mee kan omdat je die ene assault rifle nog tot een bepaald level moet zien te halen. Daarvoor dien je eerst die ene LMG nog te ontgrendelen en zodra je die weer op een bepaald level hebt, kun je eindelijk wat met deze informatie. Mijn tactiek werd uiteindelijk: zo veel mogelijk wapens van links naar rechts vrijspelen en ontgrendelen als het alleen echt nodig was.

Waar ik het overigens wel kan waarderen is dat de ontwikkelaars je op deze manier toch andere wapens proberen uit te testen, merkte ik wel dat er ook gewoon nu wapens er doorheen worden geduwd die gewoonweg niet bij mijn speelstijl passen. Of beter gezegd: wapens die je alleen maar frustreren en je K/D vernachelen.

Gelukkig zitten er ook een aantal positieve effecten van al deze veranderingen: de wapens zijn relatief snel volledig te ontgrendelen (lagere max level) en leer je wel alle wapens goed kennen en aan te passen aan jouw speelwijze.

Fine tune tot in de perfectie?!

Daarboven op komt nog eens dat als je een wapen bijna volledig hebt ontgrendeld je uit tien verschillende attachments vijf kunt kiezen. Vanguard gaf je nog de keuze om ze alle tien te gebruiken (als je dat wilde), maar in Modern Warfare 2 is dat teruggeschroefd naar vijf.

Zodra je een wapen max level hebt kun je deze vijf attachments nog verder fine tunen in de vernieuwde Gunsmith. Hierbij moet je dus denken dat je aan attachments die zowel de ADS (Aim Down Sight) als de de stabiliteit tijdens het mikken verhogen een keuze kunt maken waar jij de prioriteit op wil zetten. Wil je dat je sneller mikt of juist dat de recoil soepel blijft? Ik heb al uren in de game zitten en vind het echt geweldig om te tunen. Al is het wel een hele tijdrovende taak.

Invasie voor wapens

Gelukkig lijkt Infinity Ward wel enigszins rekening met het vernieuwde upgradesysteem te hebben gehouden. Er is namelijk naast alle bekende modi, zoals Team Deathmatch, Domination, Kill Confirmed en de in 2019 geïntroduceerde Ground War modus ook de nieuwe modus Invasion modus.

Daarin neem je het op tegen zowel andere spelers als AI tegenstanders. Het is eigenlijk gewoon een potje Team Deathmatch, maar dan met 64 spelers, aangevuld met een heel leger aan AI-vijanden. Hoewel in deze modus pas echt gemerkt kan worden dat de AI van heel wissel vallend niveau is (van bedroevend slecht tot verrassend goed) is het wel de ideale modus om je wapens te levelen.

Mijn tip: zoek een plek op waar vijanden spawnen (de AI komen met de helikopter of uit de lucht met een parachute) en maak er zoveel mogelijk af. Oh ja er is ook nog een truckje met een suprression mine met een tank, maar het zou mij niet verbazen als dit binnenkort gepatcht wordt. De modus op zich is overigens wel heel verslavend dus eigenlijk gewoon een win-win situatie. Lekker bots neerknallen en wapens levelen; wat wil je nog meer?!

Een nieuw perspectief

Call of Duty blijft soms innoveren/ kijken naar concullega om op die manier een nieuwe manier van spelen te kunnen bieden. De third person modus in Modern Warfare 2 is daar nu het resultaat van. Het goede hieraan is dat het nog steeds aanvoelt als Call of Duty, maar het is wel ontzettend wennen. Misschien ook omdat ik zelf al heel lang geen third person shooter meer gespeeld heb (de eerste game die ik me kan bedenken is Ghost Recon Wildlands, dat ik overigens al snel opgaf).

Echter is het echt leuk om deze modus de kans te geven, want het geeft gewoon echt een hele andere dimensie aan de gameplay. Je ziet veel meer om je heen en campers hebben hier al helemaal weinig te zoeken!

Een waardig opvolger?!

Al met al is Call of Duty Modern Warfare 2 net als iedere iteratie weer een game waarbij de gameplay gewoon al jaren staat en er weer net iets aan veranderd is/ wordt. Dat is en zal altijd zo zorgen dat de gameplay net iets vernieuwender aanvoelt en je weer een game hebt die je de komende jaar/ jaren bezig kan houden.

Helaas ben ik bang dat dit meer als terugschroeven voelt. Niet alleen het feit dat de gameplay een stuk langzamer is dan de reboot uit 2019 en het dus meer campers lijkt uit te nodigen, maar de dolphin dive als een slechte compensatie van het ontbreken van de slide-cancel (wat overigens een bug was dat pas ten tijde van de eerste Warzone echt aan het daglicht kwam) aanvoelt. Dat voelde als een echte (blijkbaar onbedoelde) toevoeging van de game en de duik is iets wat je meer gebruikt in de hoop dat het getij keert. Denk hierbij aan het ontwijken van kogels van een vijand wanneer je de hoek om probeert te springen of een luchtaanval die in jouw buurt wordt losgelaten.

Persoonlijk heb ik deze mogelijkheid een flinke tijd geprobeerd om in aanvallende context te gebruiken, maar kwam vaak niet goed tot zijn recht. Vooral doordat je oriëntatie op dat moment een beetje aan gruzelementen ligt omdat een vijand niet meer recht voor je staat, maar net iets meer naar rechts/ links. Om nog maar te zwijgen als je voor de voeten van een vijand terechtkomt en je dus veel meer kogels nodig hebt om diegene om te leggen, terwijl hij/ zij best makkelijk een kogel door je schedel kan boren.

Daarentegen ben ik over het algemeen gewoon erg positief over de game. Vooral de singleplayer verbaasde me enorm en zodra ik er weer tijd voor heb, ga ik die zeker nog eens doorlopen. Overigens zat er nogal een open einde aan en ik ben benieuwd of dit bedoeld is voor een eventuele DLC of een onvermijdelijke Modern Warfare 3.

Ook over de multiplayer ben ik eigenlijk niet geheel ontevreden. Hoewel het misschien niet zo lijkt, zorgt elke vernieuwing voor voordelen en nadelen en is het juist leuk om je speelstijl opnieuw bij te schaven of juist de wapens weer op jouw speelstijl aan te kunnen passen.

Ondergetekende is ook al bezig geweest met Warzone 2 en je kunt merken dat Modern Warfare 2 wel gemaakt is met de Battle Royale in gedachten. Of dat positief is lees je in de komende week in de review van die game!

Modern Warfare 2 is gewoon net als wat alle Call of Duty’s in de afgelopen jaren doet. Het verandert links en rechts wat dingen aan een reeks die waar je van houdt of die je haat. Persoonlijk blijf ik toch het liefst bij deze moderne setting en heeft Infinity Ward gewoon goed werk afgeleverd.

Helaas is de game verre van perfect, want gedurende de multiplayer heb ik diverse crashes gehad, waarbij ik echt niks meer kon dan wachten tot de game afgesloten werd. Echter blijven na het spelen van deze game en het schrijven van deze review mij toch de positieve dingen het meest bij!

Ontwikkelaar: Infinity Ward

Uitgever: Activision Blizzard

Platforms: PC, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series S/X

Releasedatum: 27 oktober 2022

Gespeeld op: Lenovo Legion 5 laptop