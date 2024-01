Review: Avatar: Frontiers of Pandora – oogstrelend avontuur?!

Avatar: Frontiers of Pandora mocht dan niet tijdens de release van Pandora 2 verschijnen, maar een jaar later mocht Ubisoft laten zien waarom zij zo goed zijn in het maken van grootschalige games. Of is het toch weer een dertien in dozijn Ubisoft game geworden?!

Man, wat ziet dit er mooi uit!

In Avatar: Frontiers of Pandora ga je aan de slag als een van een groepje Na’vi die weet de te ontsnappen van het militaire regiem RDA, nadat die al hun leven lang daar gevangen werden gehouden. Het spel speelt zich tussen de films in en je hoeft niet perse een van de films te kijken om het te snappen, al is het wel handig om te weten wat Jake Sully heeft gedaan in het eerste deel.

Maar goed hoewel de game canon is in het Avatar-universum kom je wel in een gedeelte die nog niet in de films is getoond: het westelijke frontier. Vanaf het eerste moment ben ik me echt gaan afvragen of ik ooit zo’n mooie open wereld-game heb gezien! Van het neon-verlichte bos tot de prachtige buitenaardse open gebeieden. Om nog maar te zwijgen over het uitzicht dat je krijgt wanneer je voor het eerst op jouw Ikram stapt!

Wat dat betreft heeft Ubisoft’s Massive Entertainment de Avatar-liefhebber precies gegeven wat ze willen. Een wereld die oogstrelend mooi is en helemaal vrij is om verkend te worden. Al zitten er wel wat haken en ogen aan!

Heel bekend terrein

Het is namelijk de bedoeling dat het rebellerende groepje gaat samenwerking met de diverse stammen om de oppositie van de RDA de grond in te stampen. De militaire instantie heeft diverse basissen gevestigd in dit gedeelte van Pandora en uiteraard is het aan jouw om deze weg te vagen. Deze basissen variëren van boordplatforms tot olieraffinaderijen en als je Far Cry gespeeld hebt, weet je hoe je deze moet veroveren.

Hoewel het nooit verkeerd is om een goed systeem over te nemen, kon ik er bij deze game niet van genieten. De wapenkeuze is vrij beperkt en het sneaken in een kamp lukt gewoonweg niet als Na’vi (aangezien ze meters hoog zijn). Bovendien is de AI van de tegenstanders zo ingericht dat als je een vijand neerhaalt met een pijl iedereen gelijk op vol alarm slaat en je blijkbaar ook meteen heeft gezien. Al voer je de pijl af van een heuvel terwijl je in het gras gebukt zit.

Het kwam er dus vaak op neer dat de missie gestaakt moest worden, omdat je anders nagenoeg kansloos bent of vijanden een voor een proberen te lokken om het gevecht net even buiten het gebied te houden. Al was dat ook niet altijd even succesvol.

Hoewel het naarmate je upgrades en nieuwe vaardigheden beter worden wel steeds boeiender wordt, kwam het er toch vaak op neer dat je lange afstandswapens moest gebruiken om de vijanden een voor een uit te schakelen en vervolgens de doelen te voltooien.

Juist dat voltooien gaf in eerste instantie veel voldoening, want de vervuiling die het RDA heeft aangedaan wordt ingeruild voor het mooie natuur van Pandora. Al werd het na verloop wel heel vaak hetzelfde en zijn er helaas erg veel van die basissen. Soms was het gewoon beter om er even langs te glippen dan weer het hele riedeltje te moeten doorstaan.

Zo veel te zien!

Wat dat betreft heeft deze game helemaal niet van die opvullingen nodig, net als dat het je van die nutteloze zijmissies (fetch quests) geeft. De game wordt namelijk juist het mooist en interessants als je besluit om je eigen gang te gaan. Daar leer je dat Pandora echt om zijn eigen natuur geeft en dat je minder goede kwaliteit vlees krijgt wanneer je een dier neerschiet met een wapen of dat je verwaarloosd fruit krijgt als je er te hard aan trekt.

Want qua open wereld beleving schotelt Ubisoft je echt een Avatar-ervaring voor en bootst het de wereld uit de films er goed na en biedt het een wereld die erg interactief is. Zo zijn er planten die een stroom schoot geven als je er langs komt of zelfs ontploffen als je het aanraakt, maar zijn er ook allerlei alienachtige diersoorten die allemaal op hun eigen manier op je reageren.

Ik heb dan ook maar weinig gebruik gemaakt van de fast travel optie in de game en wanneer ik dat wel deed was toch om wat tijd in te halen om deze review zo snel mogelijk verder te kunnen schrijven.

Een veelbelovende eerste stap!

Avatar: Frontiers of Pandora is een geweldig mooie game die helaas net iets te veel te leiden heeft van het bekende Ubisoft-sausje. De missies voelen daardoor een beetje geestdodend en doordat de gameplay net niet goed uit de verve komt, blijft er toch een beetje zure nasmaak hebben. Als Ubisoft het in de volgende game wat minder zou focussen op het opvullen van de game en de gevechten wat interessanter maakt (ook voor spelers die liever stealthy spelen), heeft men een echt geweldig IP in handen waar men nog jaren op voort kan boorduren!

Uitgever: Ubisoft

Ontwikkelaar: Massive Entertainment

Releasedatum: 7 december 2023

Platforms: PlayStation 5, Xbox Series S/X en PC

Gespeeld op: PS5