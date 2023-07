Review: AOC AGM600 + AMM 700 muisma

AOC heeft onlangs een nieuwe serie gaming hardware uitgebracht en een daarvan is de AOC AGM600, een bedrade muis voor een leuk prijsje. Of die ook lekker werkt, lees je in deze review!

Zeer betaalbaar

De AGM600 valt met een prijskaartje van €49,99 en volgens AOC gaat de muis 80 miljoen clicks mee, wat erg hoog is. De meeste garanderen namelijk 50 miljoen clicks. Volgens AOC komt dat door de switches die van het type mechanical Kailh zijn. Deze voelen in ieder geval erg solide aan en hebben ook een goede reactietijd.

Qua gewicht zit de muis met 115 gram iets boven het gemiddelde, maar ervaarde ik tijdens het spelen niet erg veel. Normaliter speel ik met de Logitech Pro muis en die weegt iets meer dan de helft en hoewel je dus voelt dat deze een stuk zwaarder is, ligt deze nog steeds goed in de hand!

Dit komt misschien ook wel door de non-slip dual injected silicone side grips, iets wat je kunt vergelijken met de onderkant van de PlayStation 5 controller. Dit wordt gebruikt op de plekken waar de duim en pink op rusten en normaliter is dat van plastic. Echter zorgt dit er nu voor dat je altijd een goede grip hebt en dat je geen zweterige handen meer krijgt.

Lekker veel kleuren

Het voordeel van een bekabelde muis is dat er veel meer gebruik van RGB wordt gemaakt. Immers lopen de batterijen veel sneller leeg bij oplaadbare muizen en wordt daar vaak wat rustiger mee aan gedaan. AOC geeft de hele lichtshow met de AGM600, die middels G-Menu naar jouw eigen smaak kan worden ingevuld.

Daarnaast kun je het programma ook gebruiken voor het instellen van alle knoppen, maar ook de gevoeligheid van bijvoorbeeld het dubbelklikken, maar ook de scrol snelheid en de snelheid van de wijzer. De DPI is daar ook in te stellen, maar het is ook gewoon mogelijk met een van de knoppen op de muis. Binnen no-time verander je jouw DPI van heel laag naar hoog of vice versa. Dit is erg handig wanneer je bijvoorbeeld een sniper gebruikt en je wat meer met precisie moet mikken.

Tot slot wil ik het ook nog even hebben over Nvidia Reflex, een functie die voornamelijk bij wat duurdere muizen wordt gebruikt. Want ook de betaalbare AGM600 maakt namelijk gebruik van de feature. De feature zorgt ervoor dat er geen vertraging komt tussen het klikken en de reactie op het scherm.

Goed en betaalbare gamingmuis!

AOC heeft met de AGM600 een betaalbare muis op de markt gebracht. Deze is niet alleen goed afgewerkt, met onder andere een gewoven kabel, maar ook knoppen is het erg makkelijk te bedienen. Voor gamers die van RGB houden, is het eigenlijk wel een must-have, want zij kunnen helemaal los gaan met deze muis!

Mocht de muis nog niet genoeg zijn qua RGB en je er een bijbehorende muismat bij wil, is de AMM 700 aan te raden. Het is denk ik een van de weinige muismatten ter wereld die je via software kunt instellen. Er zijn immer 16,8 miljoen RGB-kleuren en die krijg je, ten koste van een usb-aansluiting, er voor terug! De muismat is met zijn 29,99 misschien wel wat aan de prijzige kant, maar is qua grote ( 357 x 256 x 13 mm) erg fijn in combinatie met de AOC AGM600!