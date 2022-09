Resident Evil 4 Remake komt ook uit op PlayStation 4

De remake van (misschien wel) de bekendste Resident Evil game is al een tijdje in ontwikkeling. Wij hebben over het algemeen niet heel veel informatie gekregen over de game, naast een trailer en een development overview. Het is bekend dat de game uitkomt op current-gen consoles; maar wij kregen laatst te horen dat Resident Evil 4 Remake ook uit zal komen op PlayStation 4.



Je leest het goed, de remake van Resident Evil 4 wordt ook uitgebracht op PlayStation 4. Dit heeft Capcom laten weten tijdens hun Tokyo Game Show 2022 stream. Volgens hun hebben zij de game kunnen laten draaien op de vorige console van Sony. Verder zijn zij niet in gegaan op hoe de game draait op dat systeem; maar wat nog opmerkelijker is, is het feit dat er geen Xbox One en Switch (Cloud) versie uit komt.

Dit kan om verschillende redenen zijn. Misschien geeft Capcom later aan waarom ze deze keuze hebben gemaakt, maar op dit moment is het nog onzeker. Resident Evil 4 Remake komt uit op 24 maart 2022 en zal beschikbaar zijn op PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S en PC.

Bekijk hier de trailer én overview van de remake en laat ons weten wat jij ervan vindt!