Remedy’s co-op game Vanguard krijgt een reboot

Remedy is een drukke bij, want na de release van Alan Wake 2 gingen niet alleen de remakes van Max Payn in productie, maar ook werd de co-op game Vanguard van een reboot voorzien.

De co-op game die Remedy namens Tencent maakt zou eigenlijk een free-to-play game worden, maar daar hebben beide partijen vanaf gezien. De markt zou constant veranderen en daar wil de team dan ook op inspringen. Vanguard gaat voorlopig weer door het leven als Project Kestrel. Zowel Tencent als Remedy zullen de game nu ook tegen het licht houden, nu deze uit de conceptfase aan het gaan is.

Het zal in ieder geval nog wel even duren voor we weer iets over deze game horen en als dat zo is, hopen we natuurlijk op positieve geluiden!