Release GTA 6 zeer waarschijnlijk volgend jaar?!

GTA-uitgever Take-Two Interactive lijkt een sterke hint te hebben gegeven voor de mogelijke releasedatum van GTA 6. Deze zou zeer waarschijnlijk in fiscaal jaar 2025 moeten verschijnen.

De uitgever heeft de game niet concreet bij naam genoemd, maar liet wel weten in dat fiscaal jaar een flinke stijging in de omzet en winst te zullen verwachten. Het zou zelfs om miljarden meer gaan dan in het huidige fiscale jaar. Er is eigenlijk geen game bij die uitgever die zo populair is als GTA en het lijkt dus dat het echt om het langverwachte zesde deel gaat.

Als we de release van de laatste paar GTA’s erbij pakken, valt op dat de meeste in het najaar verschenen. Alleen GTA IV verscheen in april. Dat zou uiteraard kunnen, aangezien een fiscaal jaar van april tot en met maart loopt, maar het lijkt ons aannemelijker dat GTA 6 ergens in de periode september-november zal verschijnen. We zullen het uiteraard voor jullie op de voet blijven volgen! Kijken jullie al uit naar een nieuw GTA-avontuur?!