Ratchet and Clank: Rift Apart komt op 27 juli naar PC

Sony komt deze zomer met nog een PlayStation 5-exclusive naar de PC, namelijk de geweldige platform/ actiegame Ratchet and Clank: Rift Apart.

De PC-versie wordt door Insomniac in samenwerking met Nixxes Software gemaakt en zal uiteraard extra’s bieden voor PC-gamers. Denk hierbij aan ray tracing, ondersteuning voor ultra-wide monitors en opstellingen met drie monitoren. De verhoudingen van 21:9, 32:9 en 48:9 zijn beschikbaar.

Ook is de framerate ontgrendeld en dankzij DLSS 3, AMD FSR2, Intel Xess en Insomniacs eigen Temporral Injection kan de game in hogere fps gespeeld worden. Tot slot worden ook Nvidia Reflex en Nvidia DLAA ondersteund.

We're thrilled to partner with our friends at @NixxesSoftware to bring Ratchet & Clank: Rift Apart to PC! Experience the iconic duo on PC for the first time in the franchise's history on July 26th! #RatchetPC #Ratchet20

More info here: https://t.co/XniYAUSkco pic.twitter.com/TlbQoWAWRe

— Insomniac Games (@insomniacgames) May 30, 2023