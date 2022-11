Ranked modus Call of Duty Modern Warfare 2 verschijnt in 2023

Goed nieuws voor degene die de SBMM (Skill Based MatchMaking) van Call of Duty Modern Warfare 2 niet kunnen hebben. Er komt volgend jaar Ranked modus naar de shooter van Infinity Ward.

Het zat natuurlijk al een beetje in de lijn der verwachting, nadat er in Call of Duty Vanguard al een beta voor een dergelijke modus werd geïntroduceerd. Nu laat Treyarch weten dat er volgend jaar dan ook zo’n modus aankomt voor Modern Warfare 2.

#CONFIRMED: Ranked Play arrives on #ModernWarfare2 in 2023, and we're working with our partners to deliver:

Competitive Modes ✅

Ranked Skill Divisions ✅

Visible Skill Ratings ✅

Top 250 Leaderboard ✅

Competitive Rewards ✅

More details to come!

— Treyarch Studios (@Treyarch) November 2, 2022