PSVR 2 niet backwards compatible, maar ontwikkelaars werken aan updates?!

Sony heeft laten weten dat degene die de PlayStation VR 2 kopen geen games van de eerste VR-headset van Sony erop kunnen spelen. Echter lijken ontwikkelaars wel aan een oplossing te werken.

Het lijkt een beetje flauwekul van Sony, maar er zit natuurlijk wel een heel verschil tussen de PlayStation VR 2 en het origineel. Zo worden bewegingen heel anders getrackt en is de controller heel anders. Kortom het is niet zo dat games voor de eerste PlayStation VR zo over te zetten zijn naar diens opvolger. Dit is de reden dat Sony heeft besloten om de games niet backwards compatible te maken.

Echter meldt de goed geïnformeerde insider PSVR Without Parole op Twitter dat diverse ontwikkelaars al bezig zijn met updates voor de desbetreffende games. Het is niet duidelijk wie de ontwikkelaars zijn en voor welke game, maar er zijn er in ieder geval al een flink aantal bezig met een oplossing hiervoor. De vraag blijft: wat gaat zo’n update kosten?! We houden het in ieder geval voor jullie in de gaten!