Project Q is een van de games die Ubisoft heeft geannuleerd

Ubisoft liet onlangs weten Skull and Bones nogmaals uit te stellen en drie onaangekondigde games te schrappen en vandaag weten we in ieder geval één game die door de uitgever is geannuleerd. Het gaat om de PvP shooter die nog bekend stond als Project Q.

Project Q werd in april aangekondigd, maar toen zou de game nog steeds in preproductie zijn, al werd het wel getest door een geselecteerde groep gamers. Die omschreven het als een Fortnite-achtige game, maar dan in een arena. Ubisoft bevestigde destijds dat het niet om een Battle Royale game zou gaan.

Inmiddels heeft de uitgever ook officieel laten weten dat de game niet meer in ontwikkeling is en dat alle medewerkers met projecten bezig zijn met meer prioriteiten.