Preview: Phantom Fury

3D Realms staat al decennia bekend om haar first-person shooters. Ik zou zelfs zeggen dat de studio een prominente rol heeft gespeeld in de evolutie van dit genre. Het is dan ook mooi om te zien dat ze zich anno 2022 nog volledig inzetten ervoor. Ze zitten nu vooral in de uitgeversstoel, wat geleid heeft tot de komst van Phantom Fury. Dit is het vervolg op Ion Fury, die wij nu aan jullie mogen onthullen.

Hoofdpersoon Shelley zal terugkeren uit het vorige deel. Een lid van ontwikkelaar Slipgate Ironworks vertelde me dat je niet per se Ion Fury gespeeld hoeft te hebben om Phantom Fury te begrijpen. Er zullen wat knipoogjes zijn, hier en daar, maar je kan gewoon blind in deze nieuwe game stappen. Wat je vooral moet weten is dat Shelley met een gigantisch arsenaal aan wapens talloze soldaten vol wilt pompen met lood.

Het eerste wat me opviel aan de getoonde gameplay was diens grafische stijl. Slipgate Ironworks bootst bewust de stijl van games na die rond de millenniumwisseling populair waren. Hoewel ik een hekel heb aan de term, worden deze spellen tegenwoordig ‘boomer shooters’ genoemd. De ontwikkelaar heeft ook bewust ontwikkeltools gebruikt uit 2001, om de blokkerige grafische stijl zo goed mogelijk na te bouwen. Hier en daar zijn er wel wat moderne technieken gebruikt voor bijvoorbeeld belichting.

Hoge funfactor

Het level dat ik te zien kreeg speelde zich af op een rijdende trein. De ontwikkelaars gaven aan dat de game zich op veel locaties zal afspelen. Denk aan Amerikaanse plaatsen zoals Chicago en Albuquerque. Het level op de trein wordt een van de kleinschaligere levels, perfect voor een demo dus. Overigens zullen diverse andere voertuigen beschikbaar worden in de rest van het spel. Denk aan het besturen van helikopters en onderzeeërs.

De kern van de gameplay is first-person shooting in de zogeheten run, gun and fun modus. Op hoge snelheid kan je door de omgeving rennen, sliden en vaulten. Dit zijn handige methodes om snel te bewegen, maar ook om sneller cover te zoeken. Grote groepen vijanden zullen immers vaak verschijnen en de kogels zullen je om de oren vliegen.

Jij kan hier gehoor aan geven door zelf je arsenaal aan wapens te gebruiken. Er zullen dan ook meer dan twintig verschillende geweren beschikbaar zijn. Shelley zal deze allemaal tegelijk bij zich kunnen dragen. Dit toont maar weer hoe Slipgate Ironworks realisme aan de kant schuift om de funfactor zo hoog mogelijk te houden. Hoewel het nog niet zichtbaar was in de demo, beloofde de ontwikkelaar dat er ook dismemberment physics toegevoegd zullen worden. Wat mij betreft allemaal goede keuzes. De gameplay zag er leuk uit en ik was teleurgesteld dat ik de demo zelf niet onder handen kon nemen.

Daarnaast loont het om je omgeving goed te verkennen. De getoonde demo zat vol met easter eggs, extra ammunitie, vijanden en grapjes. Zo kon je middels een goed verstopte sluiproute een aparte kamer binnenkomen. Niet alleen zat daar extra ammunitie, ook kon je een soldaat betrappen terwijl hij op het toilet zat. Onderbroekenlol staat hoog in het vaandel bij 3D Realms-games, en Phantom Fury zal daar geen uitzondering voor zijn.

Ik wil ook een speciale melding maken van de arcadegames in het spel. In het level zat een arcadekast met een volledig speelbare game erin. Het ging om een variatie op space invaders. Ook dit is bedoelt om de funfactor hoog te houden binnen het spel. Slipgate Ironworks had hier duidelijk een visie in en die proberen ze zo ver mogelijk in het spel door te voeren.

Ik verwacht dat we veel lol kunnen gaan bleven met Phantom Fury. Het is het schoolvoorbeeld van de ‘boomer shooter’, waarin het hebben van plezier het allerbelangrijkste is. Ik wil het spel dan ook graag onder de knoppen gaan namen voor de tien uur die je er mee zoet zal zijn. Het enige jammere is de nog verre releasedatum. Phantom Fury zal pas ergens in 2023 uitkomen.