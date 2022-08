Preview: Killer Klowns from Outer Space – The Game

Ongetwijfeld was Killer Klowns from Outer Space: The Game voor mij de grootste verrassing van de Gamescom Opening Night Live 2022. Het spel wordt ontwikkeld door de studio die eerder Friday the 13th: The Game maakte. Dat deze mensen weer een asymmetrische multiplayer horrorgame gingen maken, dat was an sich wel te verwachten. Maar dat ze die zouden baseren op cultklassieker Killer Klowns from Outer Space, dat had ik nooit gedacht. Extra fijn dan ook dat ik een preview van de ontwikkelaars kon krijgen.

De ontwikkelaars begonnen bij de presentatie over horrormedia in het algemeen. Ze zien ze Killer Klowns (de game) als een liefdesbrief richting alle horrorfans. Zo zeiden ze dat alleen de aankondigingstrailer alleen al vol zat met easter eggs naar andere horrorfilms. Persoonlijk spotte ik alleen maar het vloerkleed dat het patroon had uit de vloer van de Shining. Dit terzijde, de makers van Killer Klowns zijn groot fan van horror en wilde dat graag laten doorschijnen in deze game.

Het spel vindt plaats in 1988, het jaar waarin de film uitkwam. Het is zoals eerder gezegd een asymmetrische multiplayer, waarbij de rivaliserende teams bestaan uit clowns en mensen. Het gaat hier om zeven mensen en drie clowns. De ontwikkelaars zeiden dat de angstfactor daardoor groter is in Killer Klowns dan in Friday the 13th, gezien je drie monsters hebt in plaats van eentje. De game maakt zelf de keuze in welk team je terechtkomt, hoewel je wel een voorkeur kan aangeven.

Fog of suikerspin

De online matches duren maximaal twintig minuten en draaien om overleven. De clowns willen de mensen ontvoeren naar hun eigen planeet en de mensen willen daar een stokje voor steken. Laten we ons eerst eens richten op de clowns. Dit team kan vijf klassen hebben; Brawler, Ranger, Tank, Tracker en Trapper. Iedere klasse heeft een eigen uniek secundair wapen en ability. Zo kregen we veel te zien over de tracker, die bijvoorbeeld een ballonhondje kan loslaten die vervolgens mensen opspeurt.

Een andere ability van de tracker is dat hij over de map kan teleporteren. Hij ziet de map niet volledig (er is een fog of war gemaakt van suikerspin), maar als hij een mens ziet lopen, kan hij gelijk bij hen spawnen. Ik kan me alleen maar voorstellen dat dit voor een goede jumpscare zorgt.

Lage wachttijd

Laughter is the best medicine is een bekende uitspraak. De ontwikkelaars hebben dat advies ter harte genomen. Bepaalde klassen aan clowns kunnen zichzelf namelijk healen door te lachen. Er valt voor hen dan ook genoeg te lachen, want zij kunnen oneindig respawnen, waar dat bij de mensen niet zo is. Zodra hun respawns op zijn, verliezen zij het potje.

Dit is wellicht het juiste moment om over mensen te beginnen. Zij hebben dezelfde klassen als de clowns, alleen dan uiteraard omgezet in de menselijke vorm. Denk daarbij dan aan punks, rednecks, tieners etc. Zij zullen ook ieder hun eigen one-liners en dergelijken hebben. Een voordeel van het spelen met de mensen is dat je waarschijnlijk niet hoeft te wachten nadat je gestorven bent. Je kan dan immers meteen het personage van een van de levende mensen overnemen. Zo wordt je wachttijd in theorie erg laag. Hierbij ga ik er overigens wel van uit dat je dan een bot overneemt en niet iemand bestuurd door een ander speler.

De jager wordt de prooi

Maar als de clowns oneindige respawns hebben, dan is dat toch oneerlijk? Daar zou je wel gelijk in hebben, maar de ontwikkelaars hebben daar iets op bedacht. Naast overleven, hebben de mensen namelijk het doel om de kern van het ruimteschip van de clowns te vernietigen. Lukt dit ze, dan kunnen clowns niet meer respawnen. Op dat moment zijn zij dus in het nadeel. Dit vind ik een mooie wending in het spel, waarbij de jager plotseling de prooi is geworden.

Een ander mooi detail is dat de maps in de potjes randomized zullen zijn. De omgevingen zijn wel gebaseerd op Crescent Cove, het dorpje uit de film, maar de gebouwen zullen steeds op een andere plek staan. Zo halen veteranen van het spel er geen voordeel uit dat ze al vaker potjes hebben gespeeld. De maps blijven onbekend voor de spelers en daardoor zal angst sneller voor hen op de loer liggen.

Killer Klowns from Outer Space: The Game. Wat zou je eigenlijk nog meer moeten weten dan de titel? Ik werd in ieder geval al enthousiast van het voorproefje ervan. Het spel wordt begin 2023 verwacht en je kan je inmiddels al inschrijven voor een aankomende open beta. Binnenkort kan jij dus degene zijn die moet vechten tegen deze buitenaardse circusartiesten.