Preview: Hyenas

The Creative Assembly kennen we van games als Alien Isolation en de Total War-serie, maar toonde ons in Keulen ook prima in staat te zijn om een FPS te kunnen maken. Met Hyenas heeft de ontwikkelaar een zeer interessant concept in handen.

De game is namelijk een multiplayer PvEvP first person shooter, waarin je met je team zo veel mogelijk loot moet zien te scoren. Deze loot kun je van zowel de computergestuurde vijanden als de tegenpartij zien te scoren.

Je team bestaat uit verschillende personages van verschillende classe. Zo heb je een sniper, die als gadget een spy beacon heeft, waarmee hij tegenstanders op kan speuren. Een andere classe heeft een schuimgranaat, waarmee zij zowel een beschermende muur kan maken als de vijand weet vast te zetten.

Dit waren overigens de enige classes die ik gezien heb, maar uiteindelijk zullen er nog meer volgen. Creative Assembly liet al weten dat de game nog pas Alpha build was en dat ze eigenlijk nog steeds aan het experimenteren zijn. De studio raadt spelers dan ook aan om zich aan te melden voor de beta, aangezien ze heel graag feedback voor de game willen krijgen.

Zo overweegt men nog of er ook mogelijkheden moeten komen om alleen PvE games toe te laten staan en werkt men op de achtergrond nog aan mogelijkheden als cross-play. Laatstgenoemde ligt overigens niet meer in hun handen, maar moet dus nog door partijen als Sony en Microsoft worden goedgekeurd.

De gameplay

Tijdens onze preview kregen we een potje voorgeschoteld en daarin nam ons team het eerst op tegen de AI, die MURFS genoemd werden. Dit zijn soldaten met grote schilden waar ze zich achter schuil kunnen houden. Nadat deze gedeeltelijk verslagen werden, liet de ontwikkelaar zien dat het ook mogelijk is om tussen het gevecht door te vluchten. Het schijnt zelfs mogelijk te zijn om je missie te voltooien zonder ook maar een kogel af te vuren!

In Hyenas is het echt de bedoeling om als team goed samen te werken, want de loot die je verzamelt, moet ook daadwerkelijk eerst afgeleverd worden. Er zal dus in ieder geval een overlevende moeten zijn om bij het extractiepunt te komen en natuurlijk alle loot te verzamelen die vijanden of teamgenoten hebben laten liggen.

Mocht je worden neergeschoten, is het nog niet meteen einde verhaal, maar krijgen teamgenoten nog even de tijd om je weer overeind te helpen. Echter kunnen vijanden daar gebruik van maken, aangezien je een makkelijk prooi bent. Je zult dus ten alle tijden op je hoede moeten zijn.

Ook interessant was het gedeelte waar geen zwaartekracht was. Daar zul je middels een grijphaak van punt a naar b moeten komen en tegelijkertijd uit moeten kijken voor andere vijanden. Het lijkt ook een ideaal punt te gaan worden om tegenstanders te verrassen.

Nog vroeg in ontwikkeling

Wat mij overigens erg bij gebleven is, zijn de visuals van de game. Ik kon namelijk niet echt bedenken waar het me precies aan deed denken. Het ziet er erg realistisch uit, maar heeft ook een soort Borderlands-achtige animatiefilter over zich heen. Het oogde in ieder geval erg fris en nieuw uit, ondanks dat de game nog lang niet af is. Zoals eerder aangegeven bekijkt de ontwikkelaar nog allerlei mogelijkheden voor de game, maar wat ik tot nu toe gezien heb, ziet er veelbelovend uit. We gaan toch maar even kijken of we ons succesvol voor de alpha kunnen aanmelden!