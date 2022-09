Preview: Homicidal All-Stars

Soms kan je een bestaand concept nieuw leven inblazen door het te combineren met een ander concept. Dit idee kreeg ik toen ik Homicidal All-Stars mocht bekijken bij de Gamescom 2022. Het spel is een tile-based en turn-based RTS, met een dystopische setting waarbij er gladiator-achtige gevechten worden gehouden om mensen te vermaken. Leuk idee, dacht ik. Na het zien van de gameplay begonnen mijn handen dan ook al te jeuken om er zelf aan te beginnen.

Ontwikkelaar Artificer gaf toe geïnspireerd te zijn door films uit de jaren ’80 en ’90. Denk bijvoorbeeld vooral aan The Running Man met Arnold Schwarzenegger. Homicidal All-Stars speelt zich namelijk af in een wereld waarin een evil corporation het voor het zeggen heeft. Om de meute af te leiden van hun kwaadaardige acties, maken ze een spelshow waarbij criminelen elkaar moeten doden. Vandaar ook het gladiator-idee. Een perfecte gelegenheid voor een reeks aan gevechten, natuurlijk. De dertig levels die het spel bevat zullen ieder dan ook een ‘aflevering’ zijn van een in-universe seizoen.

Jij bestuurt een team van deze gladiatoren, onder leiding van hoofdpersoon Scarlett. Vervolgens krijg jij hordes vijanden op je bord, die onder steeds extremere omstandigheden op je af komen. De gameplay is tile-based en turn-based, zoals het in de afgelopen tien jaar heel populair is geworden. Je kent het concept wel. Je krijgt per personage een aantal zetten om te bewegen, aanvallen of een speciale handeling uit te voeren. Na jouw team mag het vijandige team hetzelfde doen. Herhaal dit totdat slechts één groepje nog overeind staat.

De game die niet genoemd mag worden

Artificer weet met heel veel leuke aanvallen te komen. Mijn favoriet was de body swap ability, waarbij een van jouw vijanden de gedaante krijgt van een van jouw teamgenoten. Op die manier heb je de kans dat vijanden zonder het door te hebben op een van hun bondgenoten gaan schieten. Homicidal All-Stars is bewust over-the-top en het spel maakt daar dan ook het meeste van. Artificer begrijpt dat het concept belachelijk is, en daar spelen ze dan ook 100% op in. Wat mij betreft is dit bewonderenswaardig. Een game die een hoge funfactor lijkt te hebben is dan het gevolg.

Wat ik verder bewonderingswaardig vind is dat Artificer niet bang is om diep in de details te duiken. Vergelijkingen tussen deze game en XCOM zijn haast onvermijdelijk. Sterker nog, de ontwikkelaar die mij de demo toonde mocht de term XCOM niet eens uitspreken. Toch hebben ze goed gekeken naar XCOM en de kleine irritaties die dat spel kan hebben. Kan je je bijvoorbeeld nog herinneren dat je in XCOM soms een schot kon missen, al stond je recht tegenover je vijand?

Homicidal All-Stars probeert dit soort dingen uit de weg te gaan. Sta jij binnen één tile van je vijand en is er geen cover? Dan is je aanval altijd raak. Zo worden de kleinere irritaties uit bekende RTS-games hiermee een beetje aangepakt.

Hoge funfactor

De arena met fans leek een erg leuke setting, zeker in combinatie met de vermakelijke commentator die je hoort. Een brute aanval uitvoeren en zo een vijand doden, wordt alleen maar bevredigender als de commentator daar enthousiast op reageert. Het spel probeert de speler ook scherp te houden door onverwachte gebeurtenissen. In de demo die ik kreeg werden er ineens exploding barrels in het level gedropt, wat de boel toch wel een stukje moeilijker maakte. Over-the-top actie is natuurlijk leuk maar af en toe moet je ook je koppie er bij houden.

De demo die ik zag van Homicidal All-Stars heeft me erg ongeduldig gemaakt voor de release van de game. Ik verwacht een spel met een hoge funfactor en vermakelijke gameplay. Het spel is volgens de ontwikkelaar ‘zo goed als af’, maar een releasedatum is op het moment van schrijven nog niet bekend.