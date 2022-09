Phil Spencer wil prijzen Xbox Series-consoles nu niet omhoog gooien

Xbox-chef Phill Spencer ziet dat het leven al duur genoeg wordt en denkt dat het niet verstandig is om de prijzen van de Xbox Series-consoles nu omhoog te gooien.

Sony besloot juist in augustus de prijzen van de PlayStation 5-consoles met 50 euro te verhogen. Dit omdat de kosten voor de chips, het distribueren en het maken van de consoles duurder worden.

Ondanks dat Microsoft hun concurrent goed in de gaten houdt, ziet het vooralsnog af om de prijzen van de Xbox Series-consoles omhoog te gooien. Echter kan een Phil Spencer niet uitsluiten dat het later alsnog zal gebeuren.

We denken dat in een tijd waarin onze klanten meer economische uitdagingen en onzekerheden hebben dan ooit, het voor ons op dit moment niet de juiste zet is om de prijzen van onze console te verhogen. We evalueren altijd onze activiteiten voor de toekomst. Dus ik denk niet dat we ooit ergens over kunnen zeggen dat we nooit iets zullen doen. Maar als we kijken naar onze huidige consoles – Series X en Series S – denken we dat waarde ongelooflijk belangrijk is. We hechten belang aan de positie van Series S in de markt, wat onze goedkopere console is. Meer dan de helft van onze nieuwe spelers die we krijgen, komen binnen via Series S. Ik kan absoluut zeggen dat we vandaag geen plannen hebben om de prijs van onze consoles te verhogen.