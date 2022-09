Overname Activision Blizzard door Microsoft lijkt op losse schroeven te staan

Eerder deze maand liet het Britse CMA (Competition and Markets Authority) weten niet helemaal gerustgesteld te zijn met de overname van Activision Blizzard door Microsoft. Inmiddels meldt Financial Times dat Microsoft te weinig heeft gedaan om het CMA weer rustig te kunnen laten slapen.

De CMA is van mening dat de overname voor oneerlijke concurrentie zal zorgen. Met Call of Duty en World of Warcraft in huis zou Microsoft deze game maar al te graag alleen naar de Xbox-platforms willen brengen. Bronnen van de Financial Times meldden dat de CMA hier niet erg enthousiast over is.

Dit betekent dat het bedrijf nu fase 2 van het onderzoek gaat starten. Nu zal een team van onafhankelijke experts de overname tegen het licht houden. Eerder dit jaar werd er al een overname van Arm door Nvidia tegengehouden, nadat bedrijven (waaronder CMA) zich ermee gingen bemoeien. Het is dus nu de vraag of de grootste overname van de industrie nog wel daadwerkelijk plaats zal vinden.