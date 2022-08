Orginele Mafia van 1 tot en met 5 september gratis op Steam

2K Games viert dit jaar het twintig jarige bestaan van de Mafia serie. Vanaf donderdag tot en met maandag kun je dan ook de originele Mafia gratis van Steam halen.

In honor of #Mafia20 let's go back to where it all started 🏙

Get the original Mafia (digital) for FREE on @Steam from Sept. 1 – 5 pic.twitter.com/ZdxSFZrLwh

— 2K (@2K) August 29, 2022