Nog meer gameplay van Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Over een klein maandje kunnen we aan de slag met Mario + Rabbids: Sparks of Hope en je kunt merken dat de PR begint te lopen. Zo zagen we eerder deze week al een boss fight en is er nu een trailer vrijgegeven met daarin onder ander de vernieuwingen die de sequel met zich meebrengt.

Zo toont de trailer meteen de grootste wijziging, namelijk het feit dat de grid weg is gehaald. Spelers kunnen nu ook tijdens gevechten vrij rondlopen. In de onderstaande trailer zien we ook nog wat nieuwe personages, maar ook de vaardigheden van de helden komen voorbij.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope verschijnt op 20 oktober voor de Nintendo Switch.