Nintendo ontkent Switch 2 geruchten

Sinds net na de Gamescom komen er steeds meer geruchten over de Nintendo Switch 2. De nieuwe hybride console zou zelfs al in Keulen aan de pers zijn getoond. Nintendo laat nu weten dat hier niks waar van is.

Net na de beurs in de Koelnmesse lieten diverse media doorschemeren dat er “achter gesloten deuren” een verbeterde versie van Breath of the Wild op de nieuwe hardware van Nintendo is getoond. Daarnaast wordt er al enige tijd geroddeld over de specs van de hardware en werd er onlangs ook een patent gevonden voor dubbele schermen.

Volgens Shuntaro Furukawa zijn al deze geruchten niet waar en behoren ze tot de land der fabelen. Het is echter wel opvallend wat de CEO doet, aangezien Nintendo geruchten vaak negeert. Het zou dus ook kunnen dat er ergens wel een kern van waarheid in zit. Het zou overigens niet de eerste keer zijn dat Nintendo geruchten ontkent om ze vervolgens toch te bevestigen. Hoe dan ook zullen wij dit zaakje goed voor jullie in de gaten houden.