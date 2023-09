Nintendo vindt The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom al compleet zoals deze uitkwam en gaat daarom geen DLC maken voor de game. Wel gaat het bedrijf een “gloednieuwe Zelda-game” ontwikkelen.>/strong>

In een gesprek met Famitsu laat producer Eiji Aonuma weten dat er geen DLC of andere content naar The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zal komen. Hij meldt namelijk:

“We hebben op dit moment geen plannen om extra content uit te brengen. Dat komt doordat ik het gevoel heb dat we alles hebben gedaan wat voor plezier in die wereld kan zorgen”

Volgens Aonuma zal er bij een nieuwe Zelda wel gekeken worden om deze wederom in het Hyrule van de vorige twee-games plaats te laten vinden. Echter lijkt hij zelf liever iets helemaal nieuws te maken. Daarop reageert ook regisseur Hidemaro Fujibayashi, die als streven heeft om de volgende game ” nog leuker te maken”.