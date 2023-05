Nintendo komt niet voor april 2024 met nieuwe Switch

Nintendo’s Shuntaro Furukawa heeft tijdens een presentatie van de kwartaalcijfers laten weten dat er voorlopig geen reden is om te switchen. Een opvolger van de Nintendo Switch ligt namelijk niet voor april 2024 in de winkels.

Furukawa heeft namelijk gezegd dat er tijdens komend fiscaal jaar (dat dus op 31 maart 2024 eindigt) geen upgrade of opvolger van de huidige Nintendo Switch zal komen.

Dit ondanks dat de verkopen van de console aan het dalen zijn, wat overigens heel normaal is voor een console die al zes jaar verkrijgbaar is. Vorig jaar daalde het aantal verkopen al met 22 procent en ook voor dit jaar verwacht “Big N” een daling in de verkopen.

Er wordt al enige tijd door verschillende analisten geroepen dat een opvolger/ upgrade van de hybride console aan staat te komen en zij verwachten deze nu eind 2024. Nintendo hoopt de Switch een boost krijgt qua verkopen middels de release van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.