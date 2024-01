Nieuwe Deus Ex mogelijk geannuleerd na ontslagronde bij Eidos Montreal

Het lijkt wel crisis in de gamesindustrie, want de ene na de andere studio gaat bezuinigen op het personeel. Het is voor het personeel al een drama, maar het heeft ook impact op de games die in ontwikkeling zijn.

Deus Ex-ontwikkelaar Eidos Montreal heeft namelijk laten weten 97 man op straat te hebben gezet. De ontwikkelaar gaat het getroffen personeel wel helpen met het vinden van een nieuwe baan en we hopen natuurlijk dat dit talent allemaal in de industrie blijft werken.

Echter meldt journalist Jason Schreier dat het bezuinigen van Eidos er wel voor heeft gezorgd dat de game Deus Ex mogelijk wordt/ is geannuleerd. De game is al enige tijd in ontwikkeling, maar zou pas dit jaar in volledige productie worden genomen.