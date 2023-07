Niet dokken voor De Sims 5; de game wordt free-to-play

Een vacature van EA heeft verklapt dat De Sims 5 (nu nog bekend als Project Rene) free-to-play zal worden. Dit geldt uiteraard alleen voor de basegame.

Het klinkt natuurlijk heel positief dat de basegame gratis gaat worden. Dit deed de uitgever namelijk ook bij de Sims 4 en we zijn inmiddels de tel kwijt qua uitbreidingspakketten. Echter zijn die niet verplicht, dus je kunt het zelf zo duur maken als je wil!

🚨BREAKING: A career listing for @TheSims Project Rene has revealed details that the next generation of The Sims will be taking a free-to-play route!🚨 pic.twitter.com/N2ciPKAjnq

— The Henford Hen 🍁🐓 (@TheHenfordHen) June 28, 2023