Need for Speed Unbound trailer toont Meetups en Side Bets

EA en Criterion hebben vandaag een nieuwe en langere gameplay-trailer van Need for Speed Unbound uitgebracht. De trailer biedt de meest diepgaande analyse tot nu toe van de ronkende actie waar spelers naar kunnen uitkijken, waaronder een eerste indruk van Speed Race-evenementen, zoals Meetups en Side Bets.

In Need for Speed Unbound brengen Meetups de underground scene naar de speler toe. Hier kunnen ze namelijk andere straatcoureurs ontmoeten om hun stijl en wagens te laten zien en de gok te wagen met hun zuur verdiende geld. Elke Meetup biedt spelers de mogelijkheid om races te organiseren, geld te verdienen door te winnen en nieuwe gebieden van Lakeshore City te verkennen. Toeschouwers aan de zijlijn kunnen ook meedoen aan de race door Side Bets te plaatsen en alles op het spel te zetten voor hun favoriete coureur.

Need for Speed Unbound is gebouwd voor de nieuwe technologische generatie en draait voor het eerst in de serie op een resolutie van 4K op 60 FPS. De game lanceert op 2 december 2022 voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.