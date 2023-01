Naughty Dog wil games niet meer veel te vroeg aankondigen

Naughty Dog heeft in het verleden wel eens games aangekondigd die nog lang niet uit zouden komen, maar wil daar verandering in brengen.

In een interview meldt medegrondlegger Neil Druckmann de reden dat fans voortaan langer moeten wachten op de onthulligen van hun games. Ondanks dat het vroege aankondigen voor meer aandacht zorgt bij de community, maar ook voor extra werkdruk bij de ontwikkelaar.

We hebben Uncharted 4 en The Last of Us: Part II al heel vroeg aangekondigd, maar dat droeg bij aan enkele van de problemen met de balans tussen werk en ons privéleven. Door de aankondiging uit te stellen, hebben we meer met het schema kunnen spelen en zijn we ons nu meer bewust van hoe we de productie benaderen. Dus er is ons [The Last of Us] multiplayer-project en er is nog een project, waar ik verder niets over zal zeggen en waar we ook reikhalzend naar uitkijken.”

Naughty Dog is naar verluid met twee projecten bezig, waarvan een de multiplayer standalone game is van the Last of Us. Het is op het moment van schrijven niet bekend wat het tweede project van Naughty Dog is.