Naughty Dog nog altijd onduidelijk over nieuw project

Hoewel The Last of Us nu een nieuw hoogtepunt kent door de lancering van de TV-serie, maar toch lijkt ontwikkelaar Naughty Dog met een heel ander nieuw project bezig te zijn.

Natuurlijk komt er nog de PC-versie van the Last of Us: Part 1 en een multiplayer standalone game, maar Neil Druckmann laat weten dat de studio daarnaast aan een nieuw project werkt.

In het gesprek met Kindy Funny’s Spoilercast geeft de CEO van Naughty Dog aan te weten dat fans graag een The Last of Us: Part 3 willen. Echter lijkt dit niet het project te zijn waar de studio aan werkt.

“Aan het einde van elk project verkennen we met opzet verschillende projecten. Sommige daarvan kunnen een vervolg zijn en hebben we dan een heleboel nieuwe ideeën. En dan voelen we echt waar onze passies liggen, want dat is ‘het vuur’ dat jarenlang moet blijven bestaan. Als je het verkeerde project kiest en je bent al snel door je ideeën heen, omdat je er na twee jaar (in een project van vier jaar) niet de passie voor hebt, ben je de klos. Dat leidt tot het maken van middelmatige dingen en je verliest je enthousiasme ervoor.

Ik weet dat de fans echt The Last of Us Part III willen; Ik hoor er de hele tijd over. Alles wat ik kan zeggen is dat – kijk, we zijn al bezig met ons volgende project. De beslissing is al genomen. Ik kan niet zeggen wat het is, maar dat is het proces dat we hebben doorgemaakt. Er was veel aandacht voor verschillende dingen en we kozen datgene waar we het meest enthousiast over waren.”

Ook daarnaast bespreekt Druckmann de ontwikkeling van de multiplayer game van The Last of Us, waarin hij een hele andere rol vertolkt dan hij gewend is:

“The Last of Us multiplayer-game is onze volgende grote titel en je zult er later dit jaar veel meer over horen. Ik ben er enthousiast over. Dat was een nieuwe ervaring voor mij persoonlijk, want het is de eerste The Last of Us-game waarbij ik niet de primaire schrijver of regisseur ben, dus ik krijg het meer van de zijkant te zien, terwijl ik meer in de rol van producer of mentor zit. Dat is spannend. Wat het team heeft samengesteld, is zo cool.” Het is heel anders dan wat ik zou doen omdat het door verschillende mensen is gemaakt, maar dat maakt voor mij deel uit van de opwinding. Ik zie andere mensen in deze wereld spelen in een leidende rol en zie hoe het samenkomt. Ik kan’ Ik kan niet wachten om ermee te kunnen pronken.”

Er wordt al jaren gespeculeerd over een mogelijke nieuwe IP van Naughty Dog. Het zou gaan om een sci-fi game, maar daarover is tot op heden niks officieel over naar buiten gebracht.