Naughty Dog heeft Last of Us Online geannuleerd

Het was al enige tijd stil rondom de standalone multiplayer van the Last of Us en helaas zal deze online game nooit het daglicht zien.

Vandaag heeft Naughty Dog laten weten gestopt te zijn met de ontwikkeling van the Last of Us Online. Het team merkt dat er nu al veel ontwikkelaars aan het project werken. Men vreest dat de game ook na de lancering veel werknemers bezig blijft houden, waardoor die niet meer kunnen doen waar het team bekend om staat (singleplayer games maken). Aangezien er ook nog aan andere games wordt gewerkt en zij die mensen daar eigenlijk niet weg willen halen, werd het besluit genomen om The Last of Us Online te scrappen.