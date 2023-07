Naughty Dog gaat mogelijk dit jaar beginnen met opnames The Last of Us Part 3

Volgens insider ViewerAnon is Naughty Dog bezig met de ontwikkeling van The Last of Us: Part 3 en zal de studio later dit jaar beginnen met de opnames voor de game!

ViewerAnon is tot op heden een betrouwbare bron geweest van inside informatie. Zo wist hij juiste informatie over de HBO-serie van The Last of Us naar buiten te brengen en wist hij al van het bestaan van Crash Bandicoot 4, voordat de game officieel werd onthuld. Daarnaast claimde hij vorig jaar al dat The Last of Us: Part 3 er aan zal komen.

Er schijnen sowieso al veel geruchten over een mogelijke The Last of Us: Part 3 de ronde te doen. Zo zou de cast een diverse cast krijgen en zouden personages als Lucas, Mason, Val, Ezra and Gracie worden geïntroduceerd. Echter zal Ellie, net als in The Last of Us: Part 2 weer een belangrijke rol vertolken.

Sony en Naughty Dog hebben tot op heden nooit bevestigd/ ontkend dat er aan een nieuwe The Last of Us wordt gewerkt. Echter meldde Neil Druckmann wel dat er nog “zat verhalen” binnen het universum te vertellen waren.

The Last of Us kende dit jaar een nieuw hoogtepunt door de serie die op HBO werd getoond. Inmiddels wordt ook daar aan minimaal nog twee seizoenen gewerkt. Al lijkt Part 2 in twee delen te worden gesplitst.