Miyamoto gaat eerder dood dan met pensioen

Shigeru Miyamoto is natuurlijk een legendarische ontwikkelaar en als het aan hemzelf ligt gaan we nog lang van zijn werk genieten.

De ontwikkelaar stond bij Nintendo immers aan de wieg bij games als Mario, The Legend of Zelda, Donkey Kong, Pikmin, Splatoon en nog veel meer. Hij is ook al sinds 1977 werkzaam binnen het bedrijf en ondanks zijn leeftijd van 71 is hij niet van plan snel te zullen stoppen.

In een interview met de Guardian zegt hij zelf wel rekening te houden met het geval dat hij ooit komt te overlijden. Zo kijkt hij wel om zich heen naar andere ontwikkelaars die hij eventueel wat kan doorgeven voor het geval er iets gebeurd.

Wij hopen in ieder geval dat hij nog lang onder ons zal zijn, want we willen nog lang van zijn werken kunnen genieten!