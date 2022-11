Microsoft wil best afspraken maken voor Call of Duty op PlayStation

Microsoft blijft zich verduidelijken over de mogelijkheid om Call of Duty voor de PlayStation-consoles uit te brengen.

Nu er diverse instanties niet gerust zijn over de monopolypositie die Microsoft zou kunnen krijgen als ze Activision Blizzard over nemen, geeft Phil Spencer nogmaals te kennen dat ze Call of Duty nog steeds naar PlayStation-consoles willen brengen.

De chef van Xbox meldt namelijk:

“Het gaat er niet om dat ik (de franchise) op PlayStation 7 opeens laat verdwijnen omdat het contract niet verder reikte. We kunnen geen contract opstellen die voor eeuwig geldig is, dat is een beetje gek. Maar ik heb er geen problemen mee om met Sony en waakhonden afspraken voor de lange termijn te maken waar zij zich comfortabel bij voelen.”

Het is overigens niet de eerste keer dat Spencer iets dergelijks meldt. Eerder liet hij ook doorschemeren dat het bedrijf niet van plan was om Call of Duty van Sony’s consoles te bannen. Immers ziet men ook wel in dat er van de install base van Sony gemiddeld het meest Call of Duty in huis haalt.

Ook vergeleek hij de overname van Activision Blizzard met die van Mojang, waarbij de Minecraft games ook op andere platforms kwamen. Het bleek niet genoeg te zijn om Sony’s Jim Ryan en diverse autoriteiten (waaronder de Europese Commissie) te overtuigen.