Metroid Prime, Pikmin 4, Zelda Tears of the Kingdom en meer tijdens Nintendo Direct

In een nieuwe Nintendo Direct-presentatie is Metroid Prime Remastered, een HD-remaster van de eerste Metroid Prime, die oorspronkelijk debuteerde op de Nintendo GameCube, aangekondigd voor de Nintendo Switch.

Vlak na de presentatie wordt de downloadversie van Metroid Prime Remastered uitgebracht in de Nintendo eShop, terwijl de gamecardversie vanaf 3 maart verkrijgbaar is.

Nintendo heeft ook aangekondigd dat er vlak na de presentatie een groeiende reeks Game Boy-games naar de Nintendo Switch Online-service komt, met op de dag van de release negen klassieke titels. Daarnaast wordt aan Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket een groeiende collectie Game Boy Advance-games toegevoegd, te beginnen met zes klassieke titels vlak na de presentatie.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, het vervolg op The Legend of Zelda: Breath of the Wild, was ook prominent aanwezig in de Nintendo Direct van vandaag. Zo waren er gameplaybeelden te zien van Links grootse avontuur op het land en de zwevende eilanden boven Hyrule, gloednieuwe wapens en mysterieuze voertuigen. Daarnaast toonde de presentatie de eerste volledige gameplaytrailer van Pikmin 4 – de nieuwste titel in de serie waarin je obstakels moet overwinnen door piepkleine wezentjes te leiden op een vreemde planeet. Deze nieuwe game bevat een ruimtehond, ijs-Pikmin en een hoop om te ontdekken. Pikmin 4 landt op 21 juli 2023 op de Nintendo Switch.

In de videopresentatie deden diverse ontwikkelaar- en uitgeverpartners van Nintendo de terugkeer van populaire personages en series op de Nintendo Switch uit de doeken. Dit betrof onder andere PROFESSOR LAYTON and The New World of steam, een nieuwe game in de Layton-serie; Disney Illusion Island, waarin Mickey en zijn vrienden een 2D-platformavontuur beleven; Samba de Amigo: Party Central, de klassieke ritmegame die nu swingender is dan ooit; Baten Kaitos I & II HD Remaster, een wederopstanding van twee RPG-klassiekers van de Nintendo GameCube; de mystery-thriller Ghost Trick: Phantom Detective; en de terugkeer van de King of All Cosmos in We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie.

Hoogtepunten uit de presentatie waren onder andere:

• Metroid Prime Remastered: De eerste Metroid Prime is geremasterd voor de Nintendo Switch met HD-visuals en verbeterde audio. Verken Tallon IV vanuit het perspectief van Samus Aran. Maar wees op je hoede, want deze planeet is gevaarlijker dan je zou denken. Wanneer je wordt aangevallen door vijandige wezens, kun je terugvechten met stralen, raketten, bommen en meer.

Naast de geremasterde visuals beschikt deze versie over moderne besturing met twee sticks, waardoor je kunt rondlopen en tegelijkertijd de camera kunt bewegen. Het is ook voor het eerst dat je deze klassieker onderweg kunt spelen! De downloadversie van Metroid Prime Remastered wordt vlak na de presentatie uitgebracht in de Nintendo eShop. De gamecardversie van de game is vanaf 3 maart verkrijgbaar.

• The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Beleef een episch avontuur op het land van en in de lucht boven Hyrule. In dit vervolg op The Legend of Zelda: Breath of the Wild bepaal je zelf welk pad je aflegt door de prachtige landschappen van Hyrule en op de mysterieuze eilanden die in de lucht zweven.

Weet jij het met Links nieuwe vaardigheden op te nemen tegen het kwaad dat het koninkrijk bedreigt? Naast de standaardversie wordt op de releasedag ook The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Collector’s Edition Deze bevat een gamecard van de game, een artbook met conceptart, een SteelBook, een stalen IconartTM-poster en een set van vier speldjes.

Ook wordt er een nieuw amiibo-figuurtje van Link (los verkrijgbaar) uitgebracht waarmee je materialen, wapens en een speciale stof voor Links zweefzeil kunt krijgen. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wordt op 12 mei uitgebracht voor de Nintendo Switch. Pre-orders voor The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zijn nu mogelijk in de Nintendo eShop.

• Pikmin 4: Maak kennis met Pikmin – deze kleine, plantachtige wezentjes kun je laten groeien, plukken, opdrachten geven en inzetten om vijanden mee te overmeesteren op je grootse missie op een vreemde planeet. Deze nieuwsgierige hulpjes zijn er in verschillende vormen.

Zo kunnen rode Pikmin bijvoorbeeld goed tegen vuur en kunnen de nieuwe ijs-Pikmin vijanden en het terrein om hen heen bevriezen. Gebruik de minimacht van je Pikmin (en een vleugje strategisch inzicht) terwijl je de planeet verkent. Je krijgt ook een ruimtehond: Otsjin kan je helpen door obstakels te slopen en Pikmins op zijn rug te dragen. Met de minuscule Pikmin en een trouwe hondenvriend in je team is geen uitdaging te klein of te groot. Pikmin 4 landt op 21 juli op de Nintendo Switch. Pre-orders zijn nu mogelijk in de Nintendo eShop.

• Disney Illusion Island: Doe mee met Mickey en zijn vrienden op een reis over het mysterieuze eiland Monoth. Probeer drie magische boeken te vinden en red de Hokuns, de kleine en pluizige bewoners van het eiland. In dit nieuwe 2D-coöp-platformavontuur voor maximaal vier spelers reis je met Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck en Goofy door een prachtige, handgetekende wereld. Disney Illusion Island bevat volledig ingesproken, geanimeerde tussenfilmpjes en georkestreerde muziek en wordt op 28 juli exclusief uitgebracht voor de Nintendo Switch. Pre-orders zijn vanaf vandaag mogelijk in de Nintendo eShop.

• OCTOPATH TRAVELER II: De nieuwe game in de OCTOPATH TRAVELER-serie staat voor de deur! Beleef acht nieuwe verhalen met acht nieuwe avonturiers, elk met een eigen achtergrondverhaal, motivatie en unieke vaardigheden. Welk pad bewandel je als eerst? Wie worden je vrienden? En waar leidt je reis je naartoe? Trek door een nieuwe wereld in OCTOPATH TRAVELER II, dat op 24 februari wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch. Vlak na de presentatie komt er een demo met de eerste uren van de game beschikbaar in de Nintendo eShop.

• Samba de Amigo: Party Central: Beweeg op de beat en schud met je Joy-Con-controllers in een nieuwe Samba de Amigo-game! Ga online de strijd aan in de spelstand World Party*2 of speel in de lokale multiplayerstand met een vriend of vriendin*1 om te zien wie de beste moves heeft. Er zijn veertig songs uit diverse genres van over de hele wereld inbegrepen. Dus pak je controllers en schud die heupen los wanneer Samba de Amigo: Party Central deze zomer naar de Nintendo Switch komt.

• Game Boy- en Game Boy Advance-games: Er worden Game Boy-games toegevoegd aan Nintendo Switch Online en op de Nintendo Switch kun je deze games altijd en overall spelen – net als vroeger. Je kunt schermfilters van de Game Boy, Game Boy Pocket of Game Boy Color gebruiken om in je lievelingsstijl te spelen. En voor het eerst kun je lokaal *1 of online*2 met z’n tweeën spelen in compatibele games. Dit is de volledige lijst met klassieke games die vanaf de release beschikbaar zijn (in de toekomst worden er meer games toegevoegd):

Release-line-up van Game Boy – Nintendo Switch Online

o Tetris®

o Super Mario Land 2 – 6 Golden Coins

o The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX

o GARGOYLE’S QUEST

o Game & Watch Gallery 3

o Alone in the Dark: The New Nightmare

o Metroid II – Return of Samus

o Wario Land 3

o Kirby’s Dream Land

Bovendien worden er Game Boy Advance-games toegevoegd aan Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket: je kunt lokaal en online spelen in compatibele games, en voor het eerst kun je met tot wel vier spelers online spelen. Dit zijn de games die vanaf de release speelbaar zijn:

Release-line-up van Game Boy Advance – Nintendo Switch Online

o Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

o WarioWare, Inc.: Minigame Mania

o Kuru Kuru Kururin

o Mario Kart: Super Circuit

o Mario & Luigi: Superstar Saga

o The Legend of Zelda: The Minish Cap

• Ook aan deze collectie worden in de toekomst meer games toegevoegd. Je kunt Game Boy-games spelen met een actief Nintendo Switch Online-lidmaatschap, of zowel Game Boy- als Game Boy Advance-games spelen met een actief lidmaatschap van Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket.

• Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp: Strategiefans, opgelet! Doe mee met Andy, Max, Sami en meer in twee volledige verhaalcampagnes vol kleurrijke turn-based actie. Laat je strategische vaardigheden spreken in diverse spelstanden. Ontwerp je eigen gevechtskaarten en deel ze met vrienden. Je kunt ook je vrienden uitdagen voor een direct duel online met z’n tweeën of lokaal met tot wel vier spelers de strijd aangaan. Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp komt op 21 april naar de Nintendo Switch. Pre-orders zijn vlak na de presentatie mogelijk in de Nintendo eShop.

• Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon: Ervaar de nieuwste telg in de Bayonetta-serie met Cereza, een jonge heks die later bekend komt te staan als Bayonetta. Gebruik Cereza’s magie en de brute kracht van haar demon Cheshire om je een weg te banen door het mysterieuze en gevaarlijke Avalon Forest, waar het stikt van de puzzels en vijanden. Je bestuurt Cereza en Cheshire tegelijkertijd.

Met de elementaire kracht van hout, steen, water en vuur kun je nieuwe paden bewandelen en gevechten in je voordeel beslechten. Lukt het Cereza om haar moeder te redden en weet Cheshire ooit nog een weg terug naar huis te vinden?

Dankzij opties zoals het verminderen van de hoeveelheid schade die je oploopt of het automatiseren van bepaalde besturing kunnen zowel nieuwkomers als Bayonetta-fans genieten van Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon wanneer de game op 17 maart naar de Nintendo Switch komt. Pre-orders zijn nu mogelijk in de Nintendo eShop.

• Omega Strikers: Vecht het online uit in deze gratis te spelen game voor meerdere spelers*1! Beuk tegenstanders de arena uit en scoor doelpunten in dit bliksemsnelle 3-v-3-voetbalgevecht. Stap in de schoenen van een van de 15 Strikers, smijt met slijm, gooi tofu en knal met een raketboost naar de overwinning in airhockeystijl. Omega Strikers komt op 27 april naar de Nintendo Switch. Deze gratis te spelen game is na de presentatie voor te bestellen in de Nintendo eShop.

• Etrian Odyssey Origins Collection: Er komt een collectie van de eerste drie Etrian Odyssey-games naar de Nintendo Switch, geremasterd in HD. Betreed het enorme labyrint opnieuw, met een lege plattegrond als je enige leidraad.

Door tijdens het verkennen de plattegrond in te vullen kun je steeds verder komen in het labyrint, waar een hoop schatten te vinden zijn en gevaarlijke monsters op de loer liggen. Er zijn 24 nieuwe personage-illustraties toegevoegd. Etrian Odyssey Origins Collection wordt op 1 juni uitgebracht voor de Nintendo Switch. Elke game uit de collectie zal ook los verkrijgbaar zijn in de Nintendo eShop. Pre-orders zijn vlak na de presentatie mogelijk.

• Sea of Stars: Combineer de kracht van de zon en de maan om het kwaad te bestrijden in deze turn-based RPG in retrostijl. Reis vrij door een adembenemende wereld, ontmoet de meest uiteenlopende personages en vernietig vijanden met goed getimede aanvallen. Sea of Stars zeilt op 29 augustus naar de Nintendo Switch. Vlak na de presentatie komt er een gratis demo beschikbaar in de Nintendo eShop.

• Kirby’s Return to Dream Land Deluxe: Er ontvouwt zich een nieuw verhaal in Kirby’s Return to Dream Land Deluxe wanneer Magolor, de interdimensionale reiziger uit het hoofdavontuur, zijn krachten kwijtraakt en moet ontsnappen uit het rijk tussen dimensies.

Je krijgt toegang tot deze epiloog zodra je de verhaalstand hebt voltooid. Reis met tot wel vier spelers op hetzelfde spelsysteem door dit mysterieuze rijk en trotseer meer dan 20 levels. Weet Magolor zijn krachten te herstellen en weer terug te keren naar zijn eigen wereld?

Vlak na de presentatie komt er ook een demo van Kirby’s Return to Dream Land Deluxe beschikbaar in de Nintendo eShop. Tot wel vier spelers kunnen een speciaal gearrangeerde demo met een aantal levels en minigames spelen. Kirby’s Return to Dream Land Deluxe wordt op 24 februari uitgebracht voor de Nintendo Switch. Pre-orders zijn nu mogelijk in de Nintendo eShop.

• Xenoblade Chronicles 3-uitbreidingspas Vol. 3 en 4: Verrijk je avonturen in Aionios met nieuwe content. Bundel je krachten met Masha, de nieuwste held en een bekwaam Lapidarist, in Vol. 3. Daarnaast worden er Challenge Battles met rogue-like elementen toegevoegd.

Voeg meerdere helden toe aan je team, ontgrendel speciale vaardigheden en verdien nieuwe outfits voor je hoofdpersonages door je een weg te banen door deze challenge battle-stand. Vol. 3 van de Xenoblade Chronicles 3-uitbreidingspas wordt op 16 februari uitgebracht.

En later dit jaar kun je in Vol. 4 een gloednieuw verhaalscenario beleven. De Xenoblade Chronicles 3-uitbreidingspas, die in totaal vier volumes bevat die in 2023 worden uitgebracht, is nu verkrijgbaar in de Nintendo eShop.

• Splatoon 3-uitbreidingspas – Inkopolis en De Toren der Orde: Deze betaalde DLC voor Splatoon 3 beschikt over twee sets aan content De eerste set bevat Inkopolis. Maak deze fantastische plek uit het oorspronkelijke Splatoon tot jouw domein. Set 1 bevat ook het Inkopolisplein, waar zich gedurende de afgelopen jaren enkele nieuwe winkeliers hebben gevestigd.

De Squid Sisters treden hier op tijdens Splatfests. In de tweede set van deze DLC, genaamd De Toren der Orde, kun je een nieuwe campagne voor één speler beleven. Ontdek wat er terecht is gekomen van het Inkopolisplein, de centrale plek uit Splatoon 2.

De Splatoon 3-uitbreidingspas is vlak na de presentatie verkrijgbaar in de Nintendo eShop. Set 1 zal deze lente beschikbaar komen. Set 2, De Toren der Orde, wordt in de toekomst uitgebracht. Spelers kunnen een contentpakket met bonusvoorwerpen voor in de game downloaden na het kopen van de uitbreidingspas.

• Fire Emblem Engage-uitbreidingspas pakket 2-4: Er zijn nieuwe Emblems in aantocht met de toekomstige pakketten van de Fire Emblem Engage-uitbreidingspas. Pakket 2 bevat meer nieuwe Emblems, waaronder Hector, Emblem of Strength; Soren, Emblem of Acumen; en Camilla, Emblem of Revelation, om de Divine Dragon en het leger bij te staan in de strijd. Pakket 3 bevat zijn eigen groep dappere Emblems – Chrom en Robin, Emblem of Bonds, en Veronica, Emblem of Heroes.

Je kunt extra missies spelen om deze Emblems te rekruteren. En in pakket 4 wordt er een nieuw verhaal, Fell Xenologue, ontgrendeld. De Fire Emblem Engage-uitbreidingspas, met daarin 4 pakketten die vóór eind 2023 worden uitgebracht, is nu verkrijgbaar in de Nintendo eShop. Pakket 2 wordt vlak na de presentatie uitgebracht.

• Mario Kart 8 Deluxe – Circuit-uitbreidingspas set 4: Het splinternieuwe circuit Yoshi’s Eiland wordt toegevoegd met set 4. Birdo, die voor het eerst op het circuit verscheen in Mario Kart: Double Dash!!, wordt ook toegevoegd.

In toekomstige sets worden terugkerende personages uit de Mario Kart-serie toegevoegd. Set 4 van de Mario Kart 8 Deluxe – Circuit-uitbreidingspas scheurt deze lente naar de Nintendo Switch. De Mario Kart 8 Deluxe – Circuit-uitbreidingspas bevat zes sets, elke bestaande uit acht circuits, die allemaal vóór eind 2023 zullen zijn uitgebracht.

Je kunt de Mario Kart 8 Deluxe – Circuit-uitbreidingspas los kopen in de Nintendo eShop of de content zonder extra kosten spelen als onderdeel van een betaald lidmaatschap van Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket.

• Master Detective Archives: RAIN CODE: Betreed het Mystery Labyrinth in deze unieke puzzelervaring. Een stad van de regen, die met ijzeren vuist wordt bestuurd door een megacorporatie, is in de greep van talloze onopgeloste mysteries. Meesterdetectives van over de hele wereld moeten hun unieke krachten gebruiken om de waarheid aan het licht te brengen.

Kruip in de huid van Yuma, een detective in opleiding die lijdt aan geheugenverlies, en ga samen met Shinigami, de geest die hem achtervolgt, op missie naar het continu veranderende rijk om deze zaak tot op de bodem uit te zoeken. Master Detective Archives: RAIN CODE wordt op 30 juni uitgebracht voor de Nintendo Switch.

• Dead Cells: Return to Castlevania: Betreed Dracula’s kasteel in deze nieuwe betaalde DLC voor de rogue-lite actieplatformgame Dead Cells . Trotseer de verraderlijke kamers van het kasteel met Richter Belmont en Alucard aan je zijde en kom oog in oog te staan met Death en Dracula. Dead Cells: Return to Castlevania zet zijn tanden op 6 maart in de Nintendo Switch. Pre-orders zijn vlak na de presentatie mogelijk in de Nintendo eShop.

• We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie: Ren rond en verzamel bergen objecten in deze remaster van We Love Katamari. Rol als de kleine prins door een klaslokaal, door een dierentuin en door de ruimte om de sterrenhemel te herstellen.

Nieuw is onder andere dat je als de jonge King of All Cosmos kunt spelen in vijf nieuwe uitdagingen en dat je foto’s kunt maken met de selfiecamera. We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie rolt op 2 juni naar de Nintendo Switch. Leden van Nintendo Switch Online kunnen Katamari Damacy REROLL vanaf 20 februari gratis uitproberen als Game op Proef.

• Ghost Trick: Phantom Detective: Ghost Trick, het moordmysterie waarin je de tijd manipuleert, keert terug in HD. Sinds je het loodje hebt gelegd en een geest bent geworden, kun je de macht over objecten overnemen. Ontrafel het onbekende verleden van Sissel en probeer te achterhalen wat er die noodlottige nacht precies is gebeurd. Ghost Trick: Phantom Detective verschijnt deze zomer voor de Nintendo Switch

• Baten Kaitos I & II HD Remaster: Spreid de vleugels van het hart opnieuw. Er komt een geremasterde collectie van beide Baten Kaitos-games, die oorspronkelijk werden uitgebracht voor de Nintendo GameCube, naar de Nintendo Switch!

Deze meeslepende avonturen beleef je met een uniek op kaarten gebaseerd RPG-systeem waarin pijlsnelle beslissingen je dichter bij de zege kunnen brengen. Welke openbaringen komen er op het land en in de lucht aan het licht? Baten Kaitos I & II HD Remaster komt deze zomer naar de Nintendo Switch.

• Fashion Dreamer: Welkom bij Fashion Dreamer, een fashiongame waarin je jouw glamourcreaties deelt en probeert om een stijlvolle influencer te worden. Kies uit meer dan 1400 designopties en ga online om je vriendenkring uit te breiden en je merk te laten groeien. Heb jij oog voor mode? Laat maar zien wanneer Fashion Dreamer dit jaar exclusief debuteert op de Nintendo Switch.

• DECAPOLICE: Stap in de schoenen van een futuristische politiedetective en los lastige moordzaken op. In dit mysterieuze detectiveverhaal van Level-5, de ontwikkelaar van de Layton-serie, verken je een uitgestrekte open wereld en moet je logisch nadenken. DECAPOLICE wordt dit jaar uitgebracht voor de Nintendo Switch.

• FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time: Nadat je bent afgedreven naar een mysterieus eiland waar een vervlogen beschaving ooit gouden tijden kende, begin je aan een nieuw leven vol avonturen. Naast dat je je eiland ontwikkelt door te bouwen, klusjes te doen en te vechten, reis je ook naar het verleden om geheimen te ontdekken en de geschiedenis te wijzigen. FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time wordt dit jaar uitgebracht voor de Nintendo Switch.

• PROFESSOR LAYTON and The New World of steam: In de nieuwste game in de populaire serie moet Professor Layton nieuwe puzzels oplossen in een nieuwe omgeving. Los lastige raadsels op terwijl je het verhaal van dit puzzel-fantasy-avontuur beleeft. In de toekomst geven we meer informatie.

• TRON: Identity: Betreed een nieuw Grid in dit verhalende puzzelavontuur in het TRON-universum. Breng duistere feiten aan het licht ten haal terug wat verloren is gegaan in deze gevaarlijke wereld. Jouw beslissingen en samenwerkingen beïnvloeden het verhaal en de afloop hangt volledig af van jouw acties. De toekomst van het Grid staat op het spel. TRON: Identity maakt in april zijn consoledebuut op de Nintendo Switch.

• Minecraft Legends: In deze nieuwe actie-strategiegame verken je een prachtige wereld vol divers leven, weelderige biomen en rijke hulpbronnen. Maar dit paradijs staat op de rand van vernietiging – de piglins zijn gearriveerd en dreigen de Bovenwereld te corrumperen.

Inspireer onverwachte vrienden om waardevolle allianties te vormen en voer ze aan in strategische gevechten om hun huis te beschermen. Ga het gevecht aan met de Piglins voordat hun Nether-corruptie de Bovenwereld verscheurt wanneer Minecraft Legends op 18 april naar de Nintendo Switch komt. Pre-orders zijn nu mogelijk in de Nintendo eShop.

• Have a Nice Death: Scherp je vaardigheden (en zeis) aan voor razendsnelle hack-’n’-slash-actie! Have a Nice Death is een handgetekende 2D actie-roguelike waarin je speelt als Death, oprichter en CEO van Death Incorporated, de organisatie uit de onderwereld die verantwoordelijk is voor het verwerken van zielen in het hiernamaals.

Verken de duistere, procedureel gegenereerde afdelingen van het hoofdkwartier van het bedrijf om malafide werknemers te rehabiliteren die te veel zielen op aarde hebben weggekaapt. Laat ze zien wie de baas is met je arsenaal aan wapens, spreuken en speciale vaardigheden wanneer Have a Nice Death op 22 maart wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch.

• Harmony: The Fall of Reverie: In deze nieuwe verhalende ervaring van Dontnod speel je als Polly, een opgewekte jonge vrouw die in staat is om te reizen tussen onze wereld en Reverie, een rijk waar de godheden leven. Wanneer een megabedrijf de balans tussen deze werelden dreigt te verstoren, ligt het einde der tijden op de loer.

Polly moet met haar speciale gave kiezen welk pad ze moet nemen om haar wereld te beschermen en Reverie te redden. De vele vertakkende verhaallijnen en de pakkende soundtrack van Celeste-componist Lena Raine zorgen voor een unieke ervaring. Harmony: The Fall of Reverie maakt in juni zijn consoledebuut op de Nintendo Switch.