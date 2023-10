Meerdere Far Cry-games in ontwikkeling; waaronder een extraction based shooter

Ubisoft ziet in Far Cry 6 een nieuwe melkkoe een goed IP met veel potentie. Het blijkt dat de uitgever nu twee games van de serie in ontwikkeling heeft, waarvan één een vervolg is op deel 6, een andere een multiplayer extraction based shooter.

Het was volgens Ubisoft eigenlijk niet de bedoeling om twee games uit te brengen, maar blijkbaar zat er zo veel potentie in de multiplayer-game dat men het project van Far Cry 7 in tweeën heeft gesplitst. Het een is dus een direct vervolg op Far Cry 6 (onder de naam Project Blackbird) en de ander is dus een multiplayer game (onder de naam Project Maverick).

Van laatstgenoemde zijn wat details bekend geworden, waaronder het feit dat de game draait om overleven. Zoals we van de serie gewend zijn, zullen spelers het moeten doen met wat hetgeen de wereld je voorschotelt. Gezien de game in het fictieve Alaska (Alashnica) speelt, kun je wel een voorstelling maken van hoe weinig je zult krijgen. Echter kunnen spelers hun personage ook laten levelen, perks vrij te spelen en diens gears en wapens upgraden.

De gear die je vrijspeelt, zal je in een speciale Hideout kunnen bewaren en daarnaast zullen spelers diverse uitdagingen aan moeten gaan om progressie te kunnen maken. Spelers die van een goede uitdaging houden, zullen worden getriggerd door de hoge beloningen die hen mogelijk staan op te wachten, aldus ingewijden van Insider Gaming.

Het is niet bekend wanneer de game moet verschijnen of überhaupt zal worden onthuld, maar er zou intern gesproken worden over een release in 2025.