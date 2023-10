Marvel’s Spider-Man 2 snelst verkopende PlayStation-game ooit

Marvel’s Spider-Man 2 is sinds afgelopen vrijdag uit en het publiek verwelkomt het avontuur van de twee Spider-Men met open armen. De game is nu al de snelst verkopende PlayStation-game ooit!

Er gingen namelijk in de eerste 24 uur van de verkoop 2,5 miljoen exemplaren van de game over de toonbank, waardoor het dus de snelst verkopende exclusieve game voor PlayStation-consoles is geworden. De game schijnt het ook qua fysieke verkopen erg goed te doen en wist in de UK “met gemak” het meest fysieke exemplaren te verkopen (van vorige week).

In Marvel’s Spider-Man 2 zien we hoe de twee superhelden het op moeten nemen tegen niemand minder dan Kraven the Hunter, die het gemikt heeft op de bad guys in New York. Echter schuilt er nog veel meer duisternis in de stad die nooit slaapt.