Marvel’s Spider-Man 2 komt lente 2023 naar de PlayStation 5

Sony heeft op het PlayStation Blog alvast een klein voorproefje op 2023 gegeven. Zo meldt de platformhouder wanneer we Marvel’s Spider-Man 2 ongeveer kunnen verwachten.

In een blog op het PlayStation Blog geeft het bedrijf te kennen dat de DualSense Edge op 26 januari zal verschijnen en dat de PlayStation VR 2 op 10 februari in de winkels ligt. Verder meldt het bedrijf dat Final Fantasy 16 in het tweede of derde kwartaal verschijnt en dat Spider-Man dus in de herfst op de planken moet liggen.

In een reactie meldt Insomniac Games:

“Wat een jaar was het voor PlayStation Studios; hier bij Insomniac Games zijn we diep onder de indruk van onze collega’s. Gefeliciteerd aan iedereen met een succesvol 2022… en dat het volgende jaar net zo goed mag zijn wanneer we doorgaan met het klaarmaken van Spider-Man 2.”

In Spider-Man 2 is er voor zowel Miles als Peter Parker een rol weggelegd. Beide heren zullen het in ieder geval tegen Venom opnemen.