Logo Call of Duty: Modern Warfare 3 al getoond voor onthulling

De Call of Duty van 2023 moest nog onthuld worden, maar helaas is het logo van de game al gelekt. Zoals verwacht kunnen we dit jaar uitkijken naar Call of Duty Modern Warfare 3.

Dankzij Monster Energy (dat partner is van Call of Duty) is het logo al onthuld voor de game. We weten dat Sledgehammer Games dit jaar verantwoordelijk is voor de iteratie van dit jaar. We zijn benieuwd of men aan de sequel van vorig jaar kan tippen.