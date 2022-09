Logitech G lanceert PRO racestuur en pedalen

Logitech G heeft vandaag het Logitech G PRO racestuur en de Logitech G PRO pedalen aangekondigd, een verbluffende nieuwe race-setup van professionele kwaliteit, ontworpen door en voor professionele simcoureurs.

Het PRO racestuur is ontworpen voor de meest realistische en meeslepende race-ervaring. Het stuur heeft een nieuwe, high-performance Direct Drive motor samen met TRUEFORCE feedback technologie om de meest precieze en pure verbinding met racen te leveren.

“Het PRO racestuur van Logitech maakt de sim race-ervaring ongelooflijk realistisch. Ik kan de omstandigheden van het circuit voelen en hoe de auto tijdens de race verandert, en dat is echt baanbrekend. Als ik dit stuur thuis gebruik, is het net alsof ik gewoon op het circuit ben”, aldus Lando Norris, F1-coureur voor McLaren.

De volledig nieuwe Direct Drive-motor van het PRO racestuur kan een indrukwekkende 11 newtonmeter aan kracht leveren met een ongelooflijk lage latentie. In combinatie met TRUEFORCE – een exclusieve, eigen high-definition force feedback-technologie van Logitech G – levert de Direct Drive-motor ongeëvenaard race-realisme met een hogere responsfrequenties dan ooit. Daardoor kunnen sim racers nu in-game physics en audio ervaren met veel hogere niveaus van precisie en bijna onmiddellijke feedback, van wegomstandigheden tot motortrillingen.

“Fans van onze racesturen en pedalen kunnen een serieuze upgrade verwachten in realisme, prestaties en controle, evenals ontwerp en duurzaamheid.”, zegt Richard Neville, hoofd simulatie en controllers voor Logitech Gaming. “We hebben alles geanalyseerd, van het aantal versnellingen, bochten en stoten dat een stuur van 11 newtonmeter aankan, tot welke materialen en onderdelen zelfs de zwaarste raceomstandigheden doorstaan.”

Het resultaat is een PRO racestuur systeem dat ongeëvenaard realisme, rijdersinformatie en verbinding met de auto levert zonder enige vertraging of abstractie die professionele sim racers eisen.

Logitech G PRO racestuur

Het PRO racestuur is ontworpen voor professionele racers en heeft de volgende kenmerken:

• Intuïtief stuurontwerp- Knoppen en draaiknoppen zijn nauwkeurig geplaatst in een “thumb sweep” zodat racers nooit hun handen van het stuur of hun ogen van de weg hoeven te halen.

• Magnetische schakelpeddels – Ontworpen met een magnetisch systeem dat gebruik maakt van contactloze hall-effectsensoren en extra voelbare magneten, wat resulteert in een realistisch, mechanisch gevoel dat nauwkeurig een professionele raceauto simuleert, gekoppeld aan de duurzaamheid voor miljoenen schakelingen.

• Dubbele koppeling peddels – Analoge flippers bieden een perfecte tactiele respons voor diverse racefuncties. In de configuratie met dubbele koppeling bieden ze het perfecte voordeel bij de start. Alternatieve configuraties omvatten een handrem en twee extra assen, zodat racers de peddels kunnen programmeren als gas en rem. Hierdoor krijgt iedere individuele racer analoge controle.

• Aanpasbaar instellingen display – Of racers nu verschillende instellingen nodig hebben voor verschillende race titels, of voor verschillende auto’s binnen dezelfde titel, ze kunnen gemakkelijk belangrijke stuurwiel instellingen configureren binnen vijf verschillende onboard race profielen.

• Gemakkelijk her monteren van het stuurwiel – Dankzij het herontworpen klemsysteem kunnen racers op hun bureau het stuurwiel gemakkelijk monteren en verwijderen. De standaardboutgaten voor de bevestiging aan een racestoel blijven hetzelfde.

Logitech G PRO pedalen

De PRO pedalen hebben een realistische load cell rem en kunnen volledig worden aangepast aan de race setups en stijlen. De belangrijkste kenmerken zijn:

• Drukdetectie – De pedalen registreren de kracht die racers uitoefenen waardoor een verbeterd spiergeheugen en de perfecte hoeveelheid remkracht het rijdersgevoel verbetert en een meer consistente raceprestatie oplevert.

• Aanpasbare pedalen – Racers kunnen gemakkelijk en toegankelijk het gevoel in alle drie de pedalen aanpassen. Het koppelings- en gaspedaal kunnen harder of zachter worden afgesteld met behulp van een set verwisselbare veren en het rempedaal via een selectie elastomeren. Zowel het gas- als het koppelingspedaal maken gebruik van contactloze hall-effectsensoren, waardoor hun levensduur gewaarborgd is.

• Modulair ontwerp – Elk pedaal kan horizontaal worden verplaatst om de perfecte afstand te creëren voor elke racer, en verwijderbare pedaalmodules maken aanpassing eenvoudig.

Het Logitech G PRO racestuur is verkrijgbaar in twee versies, één die compatibel is met pc, PlayStation 5- en PlayStation 4-consoles en één die compatibel is met pc, Xbox Series X|S en Xbox One.

De Logitech G PRO pedalen zijn compatibel met pc’s met Windows 10/11 via een USB-poort, en indien aangesloten op PRO racestuur: Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 of PlayStation 4 consoles.

Het Logitech G PRO racestuur en de PRO pedalen zullen naar verwachting in september 2022 verkrijgbaar zijn tegen een adviesprijs van € 1099,- (racestuur) en € 389,- (pedalen).