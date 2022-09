Logitech G CLOUD is onthuld

Er ging een tijdje een gerucht rond dat Logitech bezig was met hun eigen handheld toestel. Dit zouden zij blijkbaar doen in samenwerking met Microsoft, en daarbij ook Xbox Cloud Gaming bij toepassen. Nu is de handheld aangekondigd en het heet Logitech G CLOUD.



De Xbox blog, genaamd Xbox Wire laat het één en ander weten over deze nieuwe portable. Vice president van Xbox Cloud Gaming, Catherine Gluckstein, geeft aan dat de Logitech G CLOUD een nieuwe stap voor handhelds en cloud gaming is. De hele Xbox Cloud Gaming (Beta) bibliotheek is beschikbaar op de Logitech G CLOUD. Het is niet alleen Xbox Cloud Gaming die hier profijt aan heeft, want GeForce Now van Nvidia wordt ook ondersteunt. Wat betekent dat dit systeem toegankelijk is voor mensen die van verschillende markten thuis zijn (op het gebied van cloud gaming).

Naast de aankondiging van de mogelijkheden, zijn ook de specs van het systeem vrijgegeven. De Logitech G CLOUD heeft een 7-inch, 1080p touchscreen. Het is dus even groot als het scherm van de Nintendo Switch OLED. Er wordt aangegeven dat de batterijduur ruim 12 uur is. Dit is een goed houvast, maar het kan op basis van verschillende elementen, per persoon variëren. Zoals aangegeven komt het al geïnstalleerd met de Xbox Cloud Gaming (Beta) en met Nvidia GeForce Now. Het is ook mogelijk om andere cloud services te downloaden via de Google Play Store. Op dit moment lijkt het systeem alleen beschikbaar te zijn in de Verenigde Staten en is er geen woord van wanneer het naar Europa zal komen. De prijs is $349,99 dollar, maar nu kan men $50 dollar korting krijgen bij een pre-order, waardoor zij $299,99 betalen.

De Logitech G CLOUD wordt uitgebracht op 18 oktober 2022.