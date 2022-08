Lies of Pi verschijnt pas volgend jaar; demo verschijnt in januari/ februari

Tijdens een hands-on sessie meldde een van de medewerkers van Round 8 Studios tussen neus en lippen door wanneer we Lies of P kunnen verwachten en dat er een demo van uit zal komen.

De game wordt namelijk pas in december 2023 verwacht, maar we kunnen al in januari of februari een demo van de game verwachten. Wat jullie overigens ook binnenkort kunnen lezen, is de hands-on van de game! Houd onze site in de gaten voor de laatste previews en hands-on uit Keulen.

Lies of P is in ontwikkeling voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/X.