Kunnen we morgen Spider-Man 2 nieuws verwachten?!

Het is al sinds de onthulling van Spider-Man 2 van vorig jaar opvallend stil rondom het nieuwe avontuur van de vriendelijke buurtheld. Echter komt daar morgen misschien wel verandering in.

Tony Todd, de acteur is die de rol van Venom op zich neemt in de nieuwe game van Insomniac Games heeft namelijk een opmerkelijke Tweet de lucht in geknald.

Big creative news, dropping tomorrow. Stay Tuned!!! — Tony Todd (@TonyTodd54) November 28, 2022

Hoewel deze hint niks met Spider-Man 2 te maken hoeft te hebben, heeft Todd wel al flink wat posts over de game geretweet en zelfs vragen een like gegeven waarin gevraagd werd of het over Spider-Man 2 zou gaan. We zullen het morgen zeker weten, dus neem het vooralsnog met een flinke korrel zout.